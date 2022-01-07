Возможностью продать Литве хранилище СПГ интересовались 11 фирм, среди них MOL и Gaslog

Фото BNS/ Кястутиса Ванагаса

Возможностью продажи Литве судно-газохранилище сжиженного природного газа (СПГ) интересовались 11 компаний во всем мире, включая и расположенную в Венгрии группу международный нефтегазовый холдинг MOL и зарегистрированного на Бермудах международного поставщика услуг по морским перевозкам СПГ Gaslog.

Нефтяная компания Klaipedos nafta в предоставленной Государственной службе по регулированию энергетического сектора (ГСРЭ) сообщила, что при подготовке к покупке плавучего газохранилища компания контактировала с 11 заинтересованными в участии в конкурсе компаниями.

Однако, выяснив стоимость будущего судна, технологические аспекты и другие обстоятельства, все компании решили не принимать участие в конкурсе.

Компания Klaipedos nafta отметила, что все потенциальные продавцы признали, что не могут предложить более выгодное решение, чем приобретение уже имеющегося газохранилища Independence. Это подтверждают и полученные аргументированные отказы от участия в конкурсе от компаний MOL и Gaslog.

В прошлом году на конкурс, объявленный компанией Klaipedos nafta, не пришло ни одного предложения, поэтому компания планирует выкупить у норвежской Hoegh LNG газохранилище СПГ Independence, которое в настоящее время находится в аренде.

Пока в компании идет подготовка к приобретению судна, регулятор рынка в четверг согласовал инвестиционный проект на сумму до 138,4 млн евро (без НДС).

Было объявлено, что стоимость выкупа судна не должна превышать 160 млн евро — кредит на такую сумму выделил компании Северный инвестиционный банк.

Klaipedos nafta в первом квартале этого года планирует утвердить основные условия договора о купле-продаже Independence с компанией-владельцем Hoegh LNG, а до декабря 2024 года — подписать договор.

Газохранилища Independence прибыло в Клайпеду в октябре 2014 года, а терминал действует с начала 2015 года. Регазификационные мощности Independence составляют 3,75 млрд кубометров газа в год.

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