TOP,Бизнес,Новости,Общество

Возобновляют работу торговые центры, кинотеатры, разрешены небольшие мероприятия

Nuotrauka BFL/ Irmantas Gelūnas

С понедельника в Литве могут возобновить работу магазины, находящиеся в торговых центрах, кинотеатры, театры, концертные залы, разрешены небольшие мероприятия. 

На прошлой неделе правительство постановило, что магазины в торговых центрах смогут работать только по будням, в выходные они работать не будут. 

Во всех местах торговли должно быть обеспечено не менее 50 кв. метров площади на одного человека или же одновременно можно обслуживать только одного человека. 

С понедельника также могут принимать посетителей кинотеатры, залы учреждений профессионального сценического искусства, разрешены мероприятия со зрителями на открытом воздухе и в помещениях. 

На таких мероприятиях может быть не более 150 посетителей, зрители смогут занимать не более 30% всех сидячих мест в помещении. 

Позже на этой неделе должны открыться летние кафе, а со следующей недели — спортивные клубы. 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.