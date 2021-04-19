Возобновляют работу торговые центры, кинотеатры, разрешены небольшие мероприятия

Nuotrauka BFL/ Irmantas Gelūnas

С понедельника в Литве могут возобновить работу магазины, находящиеся в торговых центрах, кинотеатры, театры, концертные залы, разрешены небольшие мероприятия.

На прошлой неделе правительство постановило, что магазины в торговых центрах смогут работать только по будням, в выходные они работать не будут.

Во всех местах торговли должно быть обеспечено не менее 50 кв. метров площади на одного человека или же одновременно можно обслуживать только одного человека.

С понедельника также могут принимать посетителей кинотеатры, залы учреждений профессионального сценического искусства, разрешены мероприятия со зрителями на открытом воздухе и в помещениях.

На таких мероприятиях может быть не более 150 посетителей, зрители смогут занимать не более 30% всех сидячих мест в помещении.

Позже на этой неделе должны открыться летние кафе, а со следующей недели — спортивные клубы.