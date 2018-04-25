Возобновляются рейсы из Вильнюса в Стамбул

С 12 октября турецкая авиакомпания Turkish Airlines возобновила рейсы между Вильнюсом и Стамбулом без применения самоизоляции ни в Турции, ни в Литве.

С субботы рейсы будут осуществляться три раза в неделю, сообщила администратор аэропортов Литвы — компания Lietuvos oro uostai.

Как говорится в сообщении, эти прямые рейсы Turkish Airlines обеспечат сообщение между Литвой и Стамбулом, а из него с еще 200 направлениями по всему миру.