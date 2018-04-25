С 12 октября турецкая авиакомпания Turkish Airlines возобновила рейсы между Вильнюсом и Стамбулом без применения самоизоляции ни в Турции, ни в Литве.
С субботы рейсы будут осуществляться три раза в неделю, сообщила администратор аэропортов Литвы — компания Lietuvos oro uostai.
Как говорится в сообщении, эти прямые рейсы Turkish Airlines обеспечат сообщение между Литвой и Стамбулом, а из него с еще 200 направлениями по всему миру.
“Возобновляются рейсы из Вильнюса в Стамбул”
Да здравствует отдых на море! Главное все во время под закрытие сезона, военные действия ( поддерживающие) войну в Нагорном Карабахе, короновирус( все растущее заражение), карантины. Радует, что рынки не закрывают и будут турецкие товары.Да, и рады за сотрудников аэропорта, запреты в первую очередь бьют по простым людям, оставшихся без работы.