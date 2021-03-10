Возобновляются занятия и экзамены по вождению, по приезде нужно иметь тест

Nuotrauka BFL/ Irmantas Gelūnas

Со среды в Литве возобновляются практические занятия по вождению и экзамены, также вступает в силу обязанность по прибытии в страну иметь отрицательный тест на коронавирус.

Решение снова разрешить практическое обучение вождению правительство приняло неделю назад после акций протеста в крупных городах.