Возобновляются занятия и экзамены по вождению, по приезде нужно иметь тест

Со среды в Литве возобновляются практические занятия по вождению и экзамены, также вступает в силу обязанность по прибытии в страну иметь отрицательный тест на коронавирус.
Решение снова разрешить практическое обучение вождению правительство приняло неделю назад после акций протеста в крупных городах.
Изменения в карантине также предусматривают, что со среды все прибывающие в Литву должны иметь отрицательный ответ на тест на ковид, сделанный не позднее трех дней назад.
Требования не распространяются на следующих через Литву транзитом, переболевших или привитых лиц, а также на лиц моложе 16 лет. До этого времени тесты можно было сделать и по прибытии в Литву.