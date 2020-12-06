Возраст — не помеха для обучения и приобретения новых навыков

По данным «Евростата» — статистического бюро Европейского союза, по показателю непрерывного обучения Литва из 28 стран ЕС занимает восьмое место с конца.

В нашей стране только 5,9% жителей в возрасте от 25 до 64 лет учатся на протяжении всей жизни, для сравнения, средний показатель по ЕС — 10,9%. Рынок труда в последнее время претерпел серьезные изменения, на нем появляется все больше людей старшего возраста, поэтому, учитывая старение общества, особенно важно предоставить этим людям возможность учиться.

«Это все еще активные, необходимые на рынке труда люди, которым часто приходится приспосабливаться к сегодняшним потребностям, меняя квалификацию или приобретая новые навыки. Цифровые навыки открывают широкие возможности для обучения на протяжении всей жизни — в настоящее время уже невозможно совершенствоваться и оставаться на рынке труда без умения использовать информационные коммуникационные технологии», — говорит Бируте Станявичене, информационный эксперт ассоциации «Langas į ateitį» («Окно в будущее»).

Обретают уверенность в себе

У этой, старшей, части нашего общества формально не было возможности овладеть цифровыми навыками — в отличие от молодого поколения, большинство из них самоучки. Поэтому работникам старшего поколения крайне важно приобретать и совершенствовать эти навыки, уделяя больше времени обучению.

Проект «Prisijungusi Lietuva»(«Подключенная Литва») организует бесплатные курсы цифровой грамотности как для начинающих, так и для продвинутых пользователей информационных технологий и Интернета.

Правда, как отмечает собеседница, людям старшего поколения часто мешают неуверенность, сомнения, что они справятся.

«Однако, осмеливаясь участвовать в онлайн-курсах, встречаясь с единомышленниками, люди получают больше мотивации и уверенности в себе», — говорит Б. Станявичене.

Реальная помощь тем, кто работает или ищет работу

В настоящее время бесплатное дистанционное обучение цифровой грамотности для продвинутых пользователей охватывает 11 различных программ, что дает участникам не только знания о том, как безопасно пользоваться Интернетом и делиться важной информацией, но и эффективно планировать время с помощью онлайн-календарей, использовать различные программы коррекции изображений, облачные сервисы, создавать блоги, веб-сайты, современные резюме и многое другое.

Эти навыки являются дополнительной помощью как в повседневной жизни, так и в работе.

«У нас есть много примеров, когда люди, ищущие работу после обучения цифровой грамотности, ее находили, потому что именно пробелы в этих знаниях не позволяли им сделать это раньше», — говорит эксперт ассоциации Б. Станявичене.

Продвинутым участникам предлагается зарегистрироваться на курсы цифровой грамотности по тел. +370 620 20 961, mokymai@vipt.lt, регистрационную форму можно заполнить онлайн на сайте prisijungusi.lt.

О проекте «Подключенная Литва» (www.prisijungusi.lt)

Цель проекта – поощрять жителей Литвы приобретать необходимые навыки для эффективного, всестороннего, безопасного и ответственного пользования интернетом, активно вовлекать в эту деятельность местные сообщества.

Осуществление проекта проводится Комитетом по развитию информационного общества совместно с партнерами: ассоциацией «Langas į ateitį» («Окно в будущее»), Службой регулирования связи Литовской Республики, Национальной библиотекой им. Мартинаса Мажвидаса, Министерством внутренних дел Литвы.

Проект финансируется на средства Европейского фонда регионального развития и из государственного бюджета Литовской Республики.