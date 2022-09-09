Возрастная градация

Решение считать молодыми людьми людей в возрасте 14–29 лет было принято в 2003 году. По оценке члена Сейма, спустя почти двадцать лет молодые люди изменились. «Статистически молодые люди в Литве женятся, создают семьи, принимают решение растить детей или приобрести собственное жилье значительно позже, чем несколько десятилетий назад. В 1991 г. средний возраст вступающих в брак в Литве составлял 22 года, сейчас в этой статистике превалируют люди в возрасте 30 лет и старше. Поэтому одновременно должно меняться и правовое регламентирование молодежной политики», – отметил А. Багдонас.

В государствах Евросоюза существуют различные нижние и верхние границы определения возраста молодежи. Нижняя возрастная граница в большинстве стран-членов составляет 12–16 лет, верхняя — 24–35 лет. Возрастная граница старше 35 лет существует в таких странах, как Греция, Кипр, Румыния и Украина. В соответствии с Законом об основах молодежной политики молодежью в Литве считаются лица в возрасте с 14 до 29 лет (включительно). Однако определение молодого человека в правовых актах Литвы неоднозначно. Так, при приобретении или аренде жилья молодой семьей по закону считается семья, в которой возраст каждого из супругов или лиц, заключивших договор зарегистрированного партнерства, до 36 лет, а также семья, в которой мать или отец, опекун одни растят одного или более детей или детей, которым установлена постоянная опека, также до 36 лет. В Службе же занятости при Министерстве соцзащиты и труда мерами помощи могут воспользоваться молодые люди до 29 лет.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ