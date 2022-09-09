Возрастная градация

Член парламентской фракции Движения либералов Андрюс Багдонас внес поправку к Закону об основах молодежной политики, на основании которой молодыми людьми предлагается считать лиц в возрасте 14-35 лет, а не до 29 лет включительно, как сейчас.
«Возраст, определяющий молодого человека, является, по сути, социальным соглашением. Повысив действующую сейчас возрастную планку, до которой мы считаем людей молодыми, мы бы предоставили больше возможностей молодым взрослым получить государственную льготу при приобретении первого жилья, успешнее интегрироваться в рынок труда, участвовать в программах обмена молодежью, стажировках, волонтерстве», – считает А. Багдонас.
Решение считать молодыми людьми людей в возрасте 14–29 лет было принято в 2003 году. По оценке члена Сейма, спустя почти двадцать лет молодые люди изменились. «Статистически молодые люди в Литве женятся, создают семьи, принимают решение растить детей или приобрести собственное жилье значительно позже, чем несколько десятилетий назад. В 1991 г. средний возраст вступающих в брак в Литве составлял 22 года, сейчас в этой статистике превалируют люди в возрасте 30 лет и старше. Поэтому одновременно должно меняться и правовое регламентирование молодежной политики», – отметил А. Багдонас.
В государствах Евросоюза существуют различные нижние и верхние границы определения возраста молодежи. Нижняя возрастная граница в большинстве стран-членов составляет 12–16 лет, верхняя — 24–35 лет. Возрастная граница старше 35 лет существует в таких странах, как Греция, Кипр, Румыния и Украина. В соответствии с Законом об основах молодежной политики молодежью в Литве считаются лица в возрасте с 14 до 29 лет (включительно). Однако определение молодого человека в правовых актах Литвы неоднозначно. Так, при приобретении или аренде жилья молодой семьей по закону считается семья, в которой возраст каждого из супругов или лиц, заключивших договор зарегистрированного партнерства, до 36 лет, а также семья, в которой мать или отец, опекун одни растят одного или более детей или детей, которым установлена постоянная опека, также до 36 лет. В Службе же занятости при Министерстве соцзащиты и труда мерами помощи могут воспользоваться молодые люди до 29 лет.
Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ