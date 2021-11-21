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Перевозчики просят власти на три года снизить возрастной ценз для водителей: для водителей тягачей – до 18 лет, автобусов – до 21 года.

Как сообщает Литовская национальная ассоциация автоперевозчиков Linava, это позволит отчасти снизить их нехватку в Литве.

Секретарь по инновациям и транспортной политике Linava Андрюс Бурба утверждает, что сейчас возрастной ценз слишком высок по сравнению с другими странами.

Ассоциация Linava просит министра транспорта Марюса Скуодиса инициировать изменения.

В настоящее время водителем в Литве можно работать с 21 года, водить автобус – с 24 лет.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ