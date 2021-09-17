Возрождение старинного квартала

На территории бывшего больничного комплекса св. Йокубаса, находящейся между улицами Васаре 16-осес, Ю.Тумо-Вайжганто, А.Гоштауто и площадью Лукишкес, начинаются строительные работы, сообщает пресс-служба Вильнюсской мэрии. После их завершения здесь откроются гостиничный комплекс, административные здания, рестораны, кафе и магазины. Пространства костела и монастыря останутся охраняемыми и нетронутыми.
Костел св. апостолов Пилипаса и Йокубаса с монастырем еще с начала XVIII века был единым комплексом вместе с первой светской больницей в Вильнюсе. При монастыре работала школа, а в 1723 году при костеле и монастыре была основана больница, переданная в конце XVIII века в ведение города. В 1808 году она стала первой светской больницей Вильнюса. Известно, что в больнице в 1863 году провел свои последние дни заключенный Зигмантас Серакаускас, руководитель восстания против царской власти, революционер, общавшийся с А. Герценом, Дж. Гарибальди. Во время наступления Наполеона в больнице действовал военный госпиталь, а на погосте церкви похоронено много французских солдат.
Долгое время квартал был главной достопримечательностью предместья Лукишкес, где преобладали общественные функции: помимо больницы и церкви здесь находились школа, аптека, кафе-мороженое и сад.
В соответствии с современным проектом намечено развивать городские традиции данного квартала, образуя единый оживленный уголок города. По замыслу архитекторов этот квартал станет зеленым оазисом в центре столицы.
Планируя сегодняшнюю реконструкцию, городские власти предусмотрели высадку большого количества растений. На площади в 16 тысяч кв. метров будет посажено 48 деревьев (5 из них -туи), около 7000 кустарников и прочих радующих глаз насаждений.
Планируя комплекс, специалистам удалось сохранить 25 зрелых деревьев. При создании новой, более зеленой, чем раньше, территории по замыслу авторов в проекте студии «DO Architects» предусмотрено появление открытого для горожан декоративного яблоневого сада. К нему будет вести тропа от площади Лукишкес и с улицы Васаре 16-осес. Дорожка и сад будут густо засажены живой изгородью. Здесь установят скамейки, оборудуют велосипедные стойки, появятся другие небольшие архитектурные элементы.
В данном проекте предусмотрено еще много элементов и идей, которые должны сделать эту часть города привлекательной для вильнюсцев и гостей столицы. Планируется, что работы по благоустройству данной территории будут завершены в 2023 году, а инвестиции в этот проект достигнут 55 млн евро.
Информация «ЛК», BNS, vilnius.lt