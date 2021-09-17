Возрождение старинного квартала

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На территории бывшего больничного комплекса св. Йокубаса, находящейся между улицами Васаре 16-осес, Ю.Тумо-Вайжганто, А.Гоштауто и площадью Лукишкес, начинаются строительные работы, сообщает пресс-служба Вильнюсской мэрии. После их завершения здесь откроются гостиничный комплекс, административные здания, рестораны, кафе и магазины. Пространства костела и монастыря останутся охраняемыми и нетронутыми.

Костел св. апостолов Пилипаса и Йокубаса с монастырем еще с начала XVIII века был единым комплексом вместе с первой светской больницей в Вильнюсе. При монастыре работала школа, а в 1723 году при костеле и монастыре была основана больница, переданная в конце XVIII века в ведение города. В 1808 году она стала первой светской больницей Вильнюса. Известно, что в больнице в 1863 году провел свои последние дни заключенный Зигмантас Серакаускас, руководитель восстания против царской власти, революционер, общавшийся с А. Герценом, Дж. Гарибальди. Во время наступления Наполеона в больнице действовал военный госпиталь, а на погосте церкви похоронено много французских солдат.

Долгое время квартал был главной достопримечательностью предместья Лукишкес, где преобладали общественные функции: помимо больницы и церкви здесь находились школа, аптека, кафе-мороженое и сад.