Возвращается требование носить маски в закрытых помещениях

Nuotrauka BFL/ Irmantas Gelūnas

В Литве с пятницы в закрытых помещениях нужно обязательно носить маски.

Решением правительства с 1 октября маски обязательны в закрытых пространствах при предоставлении или получении услуг, во время покупок, проведения мероприятий независимо от того, осуществляется деятельность с «паспортом возможностей» или без него.

До этого времени для обладателей «паспорта возможностей», то есть для вакцинированных или переболевших коронавирусом маски в помещениях носить рекомендовалось.

Сохраняются и действовавшие ранее исключения – маски необязательны для людей с недугами, если они по состоянию здоровья не могут их носить, при предоставлении услуг, которые невозможно предоставить, если человек в маске, во время процесса еды в заведениях общественного питания.

Также вступает в силу рекомендация и государственным, и частным юридическим лицам организовать работу удаленным способом.

Ужесточения утверждены из-за стремительного распространения дельта-штамма вируса. На прошлой неделе Литва оказалась в худшей, «черной» цветовой зоне пандемии.