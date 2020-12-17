Возвращающиеся из-за границы литовцы не смогут передвигаться между городами

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Возвращающиеся на праздники из-за границы в Литву смогут проследовать к месту проживания, однако не смогут путешествовать по территории страны, заявила министр внутренних дел Агне Билотайте.

«Я хочу подчеркнуть, что, невзирая на то, что эти люди могут вернуться, правила, которые действуют в отношении проживающих в Литве, будут действовать и для них. Любое передвижение в другие самоуправления ограничено», – сказала она в четверг журналистам в сейме.

Как позже информировало МВД, местом проживания прибывающих считается то самоуправление, где находится декларируемое ими место проживания, имеется недвижимое имущество, арендованы жилые помещения или конкретный адрес в конкретном самоуправлении.

Министерство утверждает, что прибывшим запрещается выезд из этого самоуправления, а близко эти люди могут общаться только с членами одного домашнего хозяйства.

МВД отмечает, что все прибывающие в Литву должны учитывать высокий риск заражения COVID-19 и сложную ситуацию в системе здравоохранения.

При этом, министр признала, что не вполне возможно контролировать таких путешественников.

По ее словам, в Литву прилетают около 1500 человек в сутки.

«Мы точно не в силах приставить по полицейскому к каждому прибывающему лицу, я апеллирую к сознательности людей. У нас действительно высокий уровень заболеваемости, наша система здравоохранения уже под большим давлением, давайте будем ответственными, не будем ездить в Литву в данный момент. Литва сейчас в огне», – сказала А. Билотайте.

Она отметила, что должностные лица не будут пытаться наказать путешествующих лиц, но будут предупреждать, призывать их к сознательности.

Со среды в Литве вступили в силу более строгие карантинные правила, закрыты большинство магазинов, парикмахерские, ограничено передвижение людей. Сам карантинный режим продлен до 31 января.