Возвращающимся из Хорватии литовцам обязательна изоляция, из Украины — отменена

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Возвращающимся из Хорватии жителям Литвы с понедельника будет обязательна двухнедельная изоляция, с целью преграждения распространения коронавируса, сообщило в пятницу Министерство здравоохранения.

«Из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в Хорватии прибытие граждан из этой страны с понедельника запрещено, а гражданам Литвы, которые возвращаются из этой страны, будет обязательна 14-дневная изоляция», — сообщается в пресс-релизе министерства.

Такой порядок действует в отношении Люксембурга, Швеции, Португалии, Болгарии и Румынии.

В то же время, с понедельника, возвращающимся из Украины, больше не нужна изоляция .

Прибывающим из Исландии и Испании с понедельника будет рекомендовано изолироваться.