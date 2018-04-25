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Возвращение граждан самолётами уже обошлось Литве почти в 150 тыс. евро

Фото pixabay.com

Возвращение граждан в Литву самолётами во время карантина уже обошлось государству почти в 150 тыс. евро, однако около 60 тыс. евро, возможно, удастся покрыть на средства Евросоюза (ЕС), говорит министра транспорта.

Ярослав Наркевич на пресс-конференции в понедельник сказал, что самым затратным был самолёт с Бали — около 73 тыс. евро, рейс Париж-Вильнюс стоил около 20 тыс. евро.

По его словам, за период примерно с середины марта до этого понедельника состоялся 21 авиарейс, этими рейсами вернулись 3253 гражданина страны.

Канцлер МИД Лаймонас Талат-Кялпша говорит, что в начале карантина зарегистрировалось 6 тыс. граждан Литвы, пожелавших вернуться домой с помощью дипломатических представительств, а сейчас таких осталось около двухсот.

По словам Л. Талат-Кялпши, в джунглях Перу находится пять граждан Литвы, по одному — в Конго, Сенегале, Колумбии, шесть граждан — в Объединённых Арабских Эмиратах (ОАЭ), восемь — на Острове Святого Варфоломея, 22 несовершеннолетних гражданина Литвы — в США, где они обучались по обмену.

С 1 апреля будут осуществляться только общие репатриационные полёты Евросоюза.  

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