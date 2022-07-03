Возвращение шедевра

В Литву возвращается рукописный молитвенник, принадлежавший канцлеру Великого Княжества Литовского и Вильнюскому воеводе, графу Альберту Гоштаутасу (ок. 1480–1539). Молитвенник отличается богатым убранством, миниатюрами.
Реликвия вернулась в музей Дворца правителей на два месяца и напоминает о своем владельце – Альберте Гоштаутасе, дворянине, который управлял Литвой на протяжении десятилетий, он часто оценивается историками как один из самых известных, влиятельных и богатых литовских государственных деятелей всех времен. Интересно, что Альберт Гоштаутас начинал свою карьеру как наместник Новогрудского, Полоцкого и Тракайского воеводств, а затем в течение 17 лет был фактическим главой литовского правительства – великим канцлером, именуемым также вице-королем Литвы.
В 1528 г. Альберт Гоштаутас заказал впечатляюще украшенный молитвенник, следуя примеру короля Польши и Великого князя Литовского Сигизмунда Старшего и его жены Боны Сфорца.
Сегодня молитвенник канцлера Литвы Альберта Гоштаутаса принадлежит библиотеке Мюнхенского университета Людвига и Максимилиана (Бавария, Германия) и охраняется как одна из самых значимых ценностей Отдела рукописей.
Выставка приурочена к 700-летию Вильнюса, так как Альберт Гоштаутас много лет являлся воеводой города. Открытие выставки состоялось 22 июня и продлится до 28 августа, всех желающих увидеть реликвию, вернувшуюся ненадолго, приглашают посетить музей Дворца правителей.
Информация «ЛК», BNS