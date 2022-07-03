Возвращение шедевра

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В Литву возвращается рукописный молитвенник, принадлежавший канцлеру Великого Княжества Литовского и Вильнюскому воеводе, графу Альберту Гоштаутасу (ок. 1480–1539). Молитвенник отличается богатым убранством, миниатюрами.

Реликвия вернулась в музей Дворца правителей на два месяца и напоминает о своем владельце – Альберте Гоштаутасе, дворянине, который управлял Литвой на протяжении десятилетий, он часто оценивается историками как один из самых известных, влиятельных и богатых литовских государственных деятелей всех времен. Интересно, что Альберт Гоштаутас начинал свою карьеру как наместник Новогрудского, Полоцкого и Тракайского воеводств, а затем в течение 17 лет был фактическим главой литовского правительства – великим канцлером, именуемым также вице-королем Литвы.