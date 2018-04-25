Возврат налоговой переплаты

Фото BFL/Паулюса Пяляцкиса

В Литве декларация доходов была запущена более месяца назад. На минувшей неделе представитель Государственной налоговой инспекции (ГНИ) Стасе Алюконите-Шнирене представила предварительные результаты декларации доходов и назвала дату начала возвращения переплаты налогов.

По данным на 12 мая, декларации подали 700 000 жителей. Всего заполнено больше 800 000 деклараций. Из этого количества — 484 000 деклараций с переплатой подоходного налога (на сумму 110 млн. евро). 135 000 человек должны заплатить государству около 45 млн. евро подоходного налога. «Вначале возвращаются небольшие суммы для небольшого количества людей, но мы должны запустить процесс, испытать его», – сказала она и заметила, что всем вернут переплату до 31 июля. С. Алюконите-Шнирене отметила, что в первую очередь переплату возвращают тем, кто своевременно подает декларации.

ГНИ информирует, что в прошлом году 691 000 жителей вернули 105,5 млн. евро, а 391 000 заплатила 176 млн. евро. Заполняя декларации за 2019 год, можно вернуть часть суммы за ремонт квартиры, автомобиля и услуги нянь. ГНИ получила 11 200 заявок на возвращение подоходного налога, почти 7000 жителей вернут больше 1 млн. евро. Декларации надо подать до 1 июля.

Информация «ЛК», BNS