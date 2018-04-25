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В начале марта этого года в столице состоялась конференция по вопросу возврата земли законным ее владельцам в Вильнюсе и Вильнюсском крае, пишет l24.lt.

В конференции приняли участие член Европарламента, председатель Избирательной акции поляков Литвы — Союза христианских семей (ИАПЛ-СХС) Вальдемар Томашевский, советник главы правительства Литвы по вопросам сельского хозяйства и возврата земли Леокадия Почиковска и заместитель директора администрации Вильнюсского городского самоуправления Данута Нарбут. Во время встречи обсуждались актуальные вопросы и проблемы, связанные с возвратом земли.

Обращаясь к собравшимся, Вальдемар Томашевский подчеркнул, что ИАПЛ-СХС всегда активно защищала права законных владельцев земли, также сообщил, что ИАПЛ-СХС подготовила очередной законопроект, предусматривающий более быстрый и справедливый возврат земли законным владельцам.

2 апреля члены парламентской фракции ИАПЛ-СХС Чеслав Ольшевский и Збигнев Единский зарегистрировали законопроект о дополнении и изменении 5, 12 и 21 статьи закона о восстановлении прав собственности граждан на недвижимое имущество № VIII-359.

Земля в городе, сданная государством в аренду частному бизнесу, будет возвращена законным хозяевам, владевшим в этой местности землей. Незастроенная земля будет возвращена сразу, а на застроенную будут восстановлены права собственности, составлен новый договор между нынешним съемщиком и законным владельцем. Такое восстановление прав собственности, в том числе и на землю под зданиями, действительно в отношении сельской местности. Это решение позволит утвердить конституционное равенство всех бывших владельцев.

К подготовке законопроекта подтолкнули постоянные жалобы жителей и трудности при восстановлении прав собственности на сохранившееся недвижимое имущество, особенно на территориях города. Например, в Вильнюсе права на национализированную в советские времена землю до сих пор не восстановлены для половины законных владельцев земельной собственности и более чем на половину имевшихся у них земельных площадей. А предлагаемая компенсация за выкупаемую государством землю не удовлетворяет жителей, поскольку она в 100, а иногда даже в 500 раз меньше рыночной стоимости.

В случае если поправки, предлагаемые ИАПЛ-СХС, будут приняты и земля, которая до сих пор сдавалась в аренду предприятиям или частным лицам, будет возвращена натурой, будет не только восстановлена справедливость в отношении законных владельцев, но и бюджет государства не будет загружен дополнительными расходами, связанными с выплатой денежных компенсаций.