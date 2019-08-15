Впервые финал еврокубка судила женщина. Кто она?

Фото Wikipedia.org

🔊 Воспроизвести

14 августа 2019 произошло историческое событие. На футбольном матче Суперкубка УЕФА в Стамбуле работала женщина-арбитр. Стефани Фраппар назначили на матч «Ливерпуль» – «Челси» вовсе не за красивые глаза.

Это не первая в истории игра среди мужских команд, которую судила представительница прекрасного пола. Например, швейцарка Николь Петинья судила отборочные матчи Кубка УЕФА («Стабек» – «Хеккен» и «Стреймур» – «Манчестер Сити»), а также игры чемпионата Швейцарии еще в 2004 году. Также она работала на финале Кубка Швейцарии, на матче Лихтенштейн – Греция. Но по статусу эти встречи никак не сравнятся с Суперкубком УЕФА.

Как Фраппар стала рефери?

Стефани родилась в густонаселенном департаменте Валь-д’Уаз на севере центральной части Франции. Там же начала играть за местную команду. Подростком заинтересовалась футбольными правилами и начала досконально их изучать. Кроме того, она стала судить игры среди футболистов не старше 10 лет. К 18 годам перед Фраппар встал выбор – игровая карьера или арбитраж. Девушка сочла женский футбол не особо развитым и выбрала судейскую практику.

В 2009 году она вошла в список международных рефери ФИФА, а спустя два года дебютировала на профессиональном уровне и начала обслуживать матчи национального чемпионата Франции (третьего по силе дивизиона в стране). В своей работе Фраппар стремительно прогрессировала. Уже в 2014 году она стала рефери Лиги 2, а еще через пять лет добралась до Лиги 1. При этом, поднимаясь в классе, она не бросала низшие чемпионаты. До сих пор Стефани судит в каждой из трех лиг.

«Моя цель – попасть в Лигу 1, – говорила Фраппар тогда. – Хочется расти и дальше. Но это не должно произойти слишком быстро. Должна быть готова к этому на сто процентов. Понимаю, что к любому моему действию будет приковано гораздо большее внимание, чем к работе любого другого арбитра. Не хочу, чтобы меня назначили на матч чемпионата Франции только из-за того, что я женщина. Мне еще нужно много опыта, навыков и времени, чтобы доказать всем, что готова».

Через пять лет, 28 апреля 2019-го, у Фраппар появился такой шанс. Ее назначили на игру чемпионата Франции между «Амьеном» и «Страсбургом». Матч между середняками первенства получился довольно скучным. Французские медиа язвительно замечали, что качество игры практически не отличалось от уровня второй лиги, в которой Стефани работала уже много лет.

«Она судила, как мужчина»

После матча главный тренер «Амьена» Кристоф Пелиссье отметил качественную работу арбитра: «Она здорово отработала матч. Делала все максимально корректно. Если работа главного судьи незаметна, значит, все было хорошо. Так что, скажу ей: «Браво!» Яркую метафору работе Фраппар подобрал бенинский защитник «Амьена» Халед Аденон: «Она судила, как мужчина. Так же хорошо. И вообще, нет значения, какого пола судья».

Через две недели арбитр уже работала на своем втором матче в Лиге 1 – «Ницца» – «Нант». Вопросов к ней снова не возникло, несмотря на пенальти, назначенный в ворота «Нанта» на 90-й минуте. Гости пытались оспорить одиннадцатиметровый, но тщетно. ВАР подтвердил – Фраппар не ошиблась. Хотя реализовать его защитник «Ниццы» не смог.

Наверняка Фраппар получила бы назначение на другие матчи чемпионата Франции, но в это время началась подготовка к домашнему женскому чемпионату мира, на котором ей доверили финальный матч. Вообще, француженка отработала на всех крупнейших женских футбольных турнирах. Помимо ЧМ-2019 у нее за спиной полуфинал Евро-2017, групповой турнир Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро.

Конечно, назначение на матч «Ливерпуль» – «Челси» – это политическое решение и следование тенденциям от УЕФА, согласно которым женщинам дается больше возможностей в футболе. Это подтверждают слова президента организации Александра Чеферина: «Надеюсь, мастерство и самоотдача, благодаря которым Стефани вывела свою карьеру на столь высокий уровень, вдохновят миллионы девочек и женщин по всей Европе и продемонстрируют им, что ничто не должно стоять на пути к их мечте».

Такой матч – большой аванс для Стефани Фраппар. Игра прошла в Стамбуле, городе, известном своими яркими, но громкими и не всегда адекватными болельщиками, что усложнило работу арбитра (впрочем, большинство на трибунах составили англичане). К тому же, Фраппар еще ни разу не судила матчи такого серьезного уровня между грандами мужского футбола. Да и вообще, регулярно работать на мужских матчах она начнет только со стартующего в Европе сезона – Стефани в пуле главных арбитров чемпионата Франции-2019/20.

Осторожно, дипломатично, жестко

За 17 матчей прошедшего сезона в Лиге 1, Лиге 2 и Кубке Франции она показала 75 «горчичников» и 4 прямые красные карточки (в среднем 4,4 ж/к за игру). Грубость Фраппар пресекает на корню. Самое тяжелое, с чем пришлось столкнуться Стефани во время игры — это давление из-за большой ответственности, ведь по ее работе будут судить об уровне всего женского судейства.

Подготовлено по сообщениям СМИ

Последние новости