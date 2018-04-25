Впервые в истории Африка требует списания внешнего долга, чтобы справиться с коронавирусом

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Кризис коронавируса побудил африканские государства выделять больше ресурсов, чем когда-либо, своим ослабленным системам здравоохранения и компенсировать ущерб населению от экономического спада.

Но если придется выделить от 15 процентов до 30 процентов своего скудного бюджета на выплату высоких процентов по внешнему долгу, то как можно справиться с кризисом, вызванным пандемией COVID-19.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, сумма внешнего долга Африки составляет 540 миллиардов евро. В международных организацияхи некоторые страны уже сделали шаг и объявили о сокращениях и отсрочках, но африканские лидеры хотят большего. Впервые в истории Африка требует, прямо и просто, списания внешнего долга, который из-за коронавируса превратился в неподъемную ношу.

Сильная зависимость от экспорта сырья в условиях падения спроса, прерывание торговых потоков и резкое сокращение денежных переводов приводят Африку к ее первому экономическому спаду за четверть века, к росту цен на предметы первой необходимости и росту безработицы, что приводит к голоду для его наиболее уязвимого населения, которое уже живет на грани. До появления коронавируса восемь из 15 самых быстрорастущих экономик мира были африканскими. Теперь они все катятся вниз.

Приблизительно в 53 из 55 стран региона зафиксировано 45 000 случаев заражения, 1800 смертельных исходов. Причем в Южной Африки, Алжире, Египте, Марокко и Нигерии сконцентрировано около половины случаев заражения новым коронавирусом и более двух третей смертей, связанных с этим заболеванием.

Быстрая реакция на закрытие границ и принятие мер, а также демографическая пирамида, в которой проживают 50 проц населения в возрасте до 20 лет, позволили африканским системам здравоохранения, самым слабым в мире, сэкономить время. Но эксперты сходятся во мнении, что худшее еще впереди.