Впервые в истории: в Мекке и Медине закрыли две главные святыни ислама

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Большая (Заповедная) мечеть в Мекке и Мечеть пророка в Медине закрываются на неопределенное время из-за вспышки коронавируса.

Об этом, 20 марта сообщил официальный представитель Главного управления по делам двух мечетей Хани бен Хосни Хейдар, передает Al Arabiya.

«В целях предотвращения распространения коронавируса правоверным запрещено входить и молиться на территории святынь, особенно по пятницам», − подчеркнул он.

Мера вступила в силу с 20 марта и будет действовать до тех пор, «пока вирус не отступит».

Напомним, 2 марта в Саудовской Аравии впервые выявили заражение коронавирусом.

С 17 марта в королевстве было объявлено о прекращении массовых молитв во всех мечетях. Исключение было сделано только для двух главных исламских святынь в Мекке и Медине. Теперь закрываются и они.

К настоящему моменту в стране выявили 274 случая заболевания COVID-19. В рамках мер по борьбе с коронавирусом отменены все развлекательные и спортивные мероприятия, саммиты и конференции.

С 15 марта на две недели приостановлено международное авиасообщение. В конце февраля власти Саудовской Аравии временно запретили въезд паломникам, которые хотят посетить святые места в городах Мекка и Медина.

Справка

Мечети в Мекке и Медине наряду с Аль-Аксой в Иерусалиме считаются главными святынями мусульман. Большая мечеть в Мекке − Аль-Масджид аль-Харам − способна одновременно вместить на территории своего комплекса более миллиона человек. Она известна с 1570 года, но сооружение первой мечети около Каабы относят еще к 638 году. За последующие столетия она неоднократно перестраивалась, но даже во время реконструкций продолжала действовать.Мечеть пророка в Медине − Аль-Масджид ан-Набави − была заложена еще при жизни Мухаммеда, в последующем исламские правители расширяли и украшали ее.