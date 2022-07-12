Впервые за 20 лет курсы евро и доллара сравнялись

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Курс евро приблизился к паритету по отношению к доллару. Единая европейская валюта снизилась на 0,8% — до 1,0105 за доллар. Об этом сообщает Reuters.

Евро дешевеет, поскольку трубопровод Северный поток-1, по которому российский газ идет в Германию, начал ежегодное техническое обслуживание на 10 дней. Инвесторы обеспокоены тем, что ремонт может быть продолжен из-за войны в Украине, что еще больше ограничит поставки газа в Европу и приведет к рецессии в экономике еврозоны.