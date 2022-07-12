Впервые за 20 лет курсы евро и доллара сравнялись

Курс евро приблизился к паритету по отношению к доллару. Единая европейская валюта снизилась на 0,8% — до 1,0105 за доллар. Об этом сообщает Reuters.
Евро дешевеет, поскольку трубопровод Северный поток-1, по которому российский газ идет в Германию, начал ежегодное техническое обслуживание на 10 дней. Инвесторы обеспокоены тем, что ремонт может быть продолжен из-за войны в Украине, что еще больше ограничит поставки газа в Европу и приведет к рецессии в экономике еврозоны.
«Похоже, что мы будем тестировать паритет — у нас есть два важных отчета из США, и это может стать еще одним катализатором», — сказал стратег Societe Generale Кеннет Брукс, имея в виду данные по инфляции и розничным продажам.
Он отметил, что евро, вероятнее всего, укрепится только после того, как улучшится европейская экономическая перспектива, и если возможности для агрессивного повышения процентной ставки в США ослабеют.korrespondent.net