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Впервые за 20 лет: между Сербией и Косово запустят авиасообщение

  • Фото pixabay.com

Прямой авиарейс Белград (Сербия) — Приштина (Косово) будет восстановлен через двадцать лет после окончания войны. Об этом сообщает Балканский обозреватель.

Отмечается, что осуществлять пассажирскую перевозку между Сербией и Косово будет немецкая авиакомпания Lufthansa.

Руководство компании объявило об этом во время церемонии в Посольстве США в Берлине, в присутствии посла США в Германии Ричарда Гренелла, где представители авиакомпании передали Управлению гражданской авиации Косово письмо с просьбой к властям Косово предложить необходимую поддержку для осуществления полетов.

Также отмечается, что посол Гренелл был назначен в 2019 году специальным посланником президента США Дональда Трампа относительно диалога с Косово и Сербией.

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Как известно, вооруженный конфликт между Сербией и ее регионом Косово, вспыхнул в феврале 1998 года между албанскими повстанцами и Союзной Республикой Югославией. Боевые действия были инициированы косовскими албанцами, стремившимися к независимости Косова и Метохии, и привели к многочисленным жертвам среди гражданских лиц с обеих сторон. 17 февраля 2008 года косовские албанцы провозгласили Республику Косово.

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