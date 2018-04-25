Впервые за 20 лет: между Сербией и Косово запустят авиасообщение

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Прямой авиарейс Белград (Сербия) — Приштина (Косово) будет восстановлен через двадцать лет после окончания войны. Об этом сообщает Балканский обозреватель.

Отмечается, что осуществлять пассажирскую перевозку между Сербией и Косово будет немецкая авиакомпания Lufthansa.

Руководство компании объявило об этом во время церемонии в Посольстве США в Берлине, в присутствии посла США в Германии Ричарда Гренелла, где представители авиакомпании передали Управлению гражданской авиации Косово письмо с просьбой к властям Косово предложить необходимую поддержку для осуществления полетов.

Также отмечается, что посол Гренелл был назначен в 2019 году специальным посланником президента США Дональда Трампа относительно диалога с Косово и Сербией.