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Впервые за 200 лет в Нотр-Даме не будет рождественской мессы

  • Фото pixabay.com

Информагентство Associated Press пишет, что в соборе Парижской Богоматери впервые более чем за 200 лет не будет проводиться ночная рождественская служба.

Впервые со времен Великой французской революции в Нотр-Даме не будет проходить полуночная месса. Это решение принято в целях безопасности.

Как сообщил настоятель собора Патрик Шове, рождественская служба будет перенесена в Сен-Жермен-л’Осеруа — средневековый храм неподалёку от Лувра. Туда переправят некоторые предметы из сгоревшего собора, например, знаменитую готическую скульптуру Богородицы с младенцем Иисусом на руках, чудом уцелевшую в огне. Служба состоится в полночь 24 декабря, её проведёт настоятель собора Парижской Богоматери в сопровождении хора из Нотр-Дама.

Напомним, как заявляли ранее в Минкультуры Франции, реконструкция собора начнётся не ранее следующего года.

tourister.ru

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