Врач из ЮАР: сильная усталость и головная боль — главные признаки заражения омикрон-штаммом

Nuotrauka Vidmanto Balkūno/ (VUL Santaros klinikos

Первые и основные признаки заражения омикрон-штаммом коронавируса выражаются в сильной усталости человека и головных болях, при этом редко повышается температура или болит горло. Об этом заявила ТАСС председатель Медицинской ассоциации ЮАР Анжелик Кутзе, которая занимается врачебной практикой в пригороде столицы страны Претории.

«Около десяти дней назад ко мне стали приходить больные с жалобами на предельную усталость и угнетенность, а также на сильную головную боль, — отметила она. — Только у одного или двоих была несколько повышенная температура тела и болело горло. Люди приходили на 2 или 3 день плохого самочувствия. При этом никто из них даже не думал, что мог заразиться коронавирусом, так как обычных для COVID-19 симптомов не было. Однако проведенные тесты показали, что у них коронавирус, вызванный новым штаммом, который затем получил название «омикрон». При этом оказалось, что у инфицированных не падал уровень кислорода в крови». Речь идет о нескольких десятках человек.

Анжелик Кутзе отметила, что никто из тех ее пациентов, у кого был выявлен омикрон-штамм коронавируса, не был госпитализирован. «Инфицированным омикрон-штаммом не нужен больничный уход и кислород, — подчеркнула она. — Выздоровление у обратившихся ко мне за помощью наступало через 2-3 дня. Все это время они проводили дома».

Глава Медицинской ассоциации ЮАР отметила, что в основном омикрон-штаммом заражаются молодые люди, хотя был и ребенок в возрасте шести лет. «При этом больше половины из них не прошли курс вакцинации от COVID-19», — отметила Анжелик Кутзе. Она подчеркнула, что вакцинация остается главным фактором противодействия коронавирусу в любой его форме.

«Пока исследования омикрон-штамма находятся на ранней стадии, как и сбор данных о заразившихся им, — указала врач. — Думаю, что недели через две мы будем знать больше о поведении нового вида коронавируса. Однако моя работа с инфицированными показывает, что не следует поддаваться панике и принимать излишние меры, которые не соответствуют существующей угрозе».

Вместе с тем в центре «Вектор» Роспотребнадзора заявили, что новый штамм коронавируса омикрон вызывает серьезные опасения и требует немедленного и всестороннего изучения. А центры по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США рекомендуют пройти полную вакцинацию всем лицам от пяти лет и старше в связи с информацией о распространении омикрон-штамма коронавируса.

По мнению специалистов, штамм обладает повышенной способностью к распространению. Случаи инфицирования были подтверждены в Израиле, Бельгии, Гонконге, Германии, Великобритании, Италии и Австралии.

В качестве меры предосторожности ряд стран объявил о прекращении авиасообщения с ЮАР и другими государствами юга Африки.