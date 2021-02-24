«Врачи без границ» обвинили ЕС в ограничении равного доступа к вакцинам от COVID-19 в мире

В организации напомнили, что на начальном этапе пандемии лидеры Евросоюза предлагали рассматривать вакцины от коронавируса как «универсальное совместное благо», призывая к их широкому производству в мире.

Тем не менее «ЕС зарезервировал для себя миллиарды доз вакцины, что подрывает глобальный справедливый доступ», — отметили в организации.