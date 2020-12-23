Врачи призывают людей обращаться за помощью, если они плохо себя чувствуют

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Врачи клиники Сантарос призывают людей немедленно обращаться за помощью, если они плохо себя чувствуют или им становится хуже.

Валдас Печелюнас, директор по медицине клиники Сантарос, говорит, что в последнее время значительно снизилось количество пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, а также количество пациентов, перенесших инсульт.

Врач подчеркивает, что качественная медицинская помощь оказывается и во время пандемии COVID-19.

«Мы с большой тревогой следим за растущей в стране статистикой смертности , но мы утверждаем, что готовы лечить пациентов с тяжелыми заболеваниями», — говорится в сообщении медика.

«Мы призываем людей с сердечно-сосудистыми, онкологическими и другими серьезными заболеваниями, почувствовав хотя бы малейшие ухудшения, немедленно обращаться за помощью», — сказал он.

По словам врача, клиника Сантарос делает все возможное, чтобы в этом лечебном учреждении пациенты не заразились коронавирусом.

По данным Минздрава, в Литве, как и в других странах, поток пациентов с диагнозом острый инфаркт миокарда уменьшился из-за опасений заражения COVID-19 в медицинских учреждениях.

В 2019 г. ежемесячно диагностировалось в среднем 646 случаев инфаркта миокарда, а в период карантина — 448 случаев.

По данным ведомства, снижение количества новых случаев инфаркта миокарда означает, что люди вовремя не обращаются за помощью, оставаясь дома.

«Это опасное решение из-за высокого риска смерти, сильной боли в груди и неизбежного повреждения сердечной мышцы», — утверждает министерство.

Сердечно-сосудистые врачи напоминают вам, что боль в груди во время инфаркта миокарда является признаком того, что вам нужно вызвать скорую помощь, прибыть в приемное отделение больницы или обратиться за неотложной амбулаторной помощью.

При боли в груди, одышке, аритмии, головокружении и потере сознания важно немедленно обратиться за помощью.

В министерстве заявляют, что кардиологи оценят состояние, риски, определят причину заболеваний и назначат лечение, которое улучшит качество жизни и ее продолжительность.

Информация ЛК по сообщению BNS