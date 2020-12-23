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Врачи призывают людей обращаться за помощью, если они плохо себя чувствуют

Фото pixabay.com

Врачи клиники Сантарос призывают людей немедленно обращаться за помощью, если они плохо себя чувствуют или им становится хуже.

Валдас Печелюнас, директор по медицине клиники Сантарос, говорит, что в последнее время значительно снизилось количество пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, а также количество пациентов, перенесших инсульт.

Врач подчеркивает, что качественная медицинская помощь оказывается и во время пандемии COVID-19.

«Мы с большой тревогой следим за растущей в стране статистикой смертности , но мы утверждаем, что готовы лечить пациентов с тяжелыми заболеваниями», — говорится в сообщении медика.

«Мы призываем людей с сердечно-сосудистыми, онкологическими и другими серьезными заболеваниями, почувствовав хотя бы малейшие ухудшения, немедленно обращаться за помощью», — сказал он.

По словам врача, клиника Сантарос делает все возможное, чтобы в этом лечебном учреждении пациенты не заразились коронавирусом.

По данным Минздрава, в Литве, как и в других странах, поток пациентов с диагнозом острый инфаркт миокарда уменьшился из-за опасений заражения COVID-19 в медицинских учреждениях.

В 2019 г. ежемесячно диагностировалось в среднем 646 случаев инфаркта миокарда, а в период карантина — 448 случаев.

По данным ведомства, снижение количества новых случаев инфаркта миокарда означает, что люди вовремя не обращаются за помощью, оставаясь дома.

«Это опасное решение из-за высокого риска смерти, сильной боли в груди и неизбежного повреждения сердечной мышцы», — утверждает министерство.

Сердечно-сосудистые врачи напоминают вам, что боль в груди во время инфаркта миокарда является признаком того, что вам нужно вызвать скорую помощь, прибыть в приемное отделение больницы или обратиться за неотложной амбулаторной помощью.

При боли в груди, одышке, аритмии, головокружении и потере сознания важно немедленно обратиться за помощью.

В министерстве заявляют, что кардиологи оценят состояние, риски, определят причину заболеваний и назначат лечение, которое улучшит качество жизни и ее продолжительность.

Информация ЛК по сообщению BNS

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