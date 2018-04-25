Врачи призывают обращаться в медучреждения тяжело болеющих COVID-19

Заведующая отделением инфекционных болезней клиники Сантарос, Лигита Янчорене, также подтвердила, что уже были такие случаи, когда смерть фиксировалась еще в приемном отделении при поступлении пациента в больницу .

Национальный центр общественного здравоохранения сообщил BNS, что на прошлой неделе от коронавируса скончался человек, принадлежавший к 30-39 лет возрастной группе. Он был самым молодым человеком в стране, умершим от коронавируса, но у него были сопутствующие заболевания.

По словам Э. Тамашаускене, этот пациент лечился в Каунасской больнице, и его состояние до коронавируса было крайне тяжелым.

«Очень часто лежал в больнице и до этой инфекции. Это не была просто смерть молодого здорового человека», — прокомментировал врач.

Л. Янчорене, в частности, подчеркнула, что не всегда сопутствующие заболевания затрудняют течение болезни.

«Может случиться так, что каждый организм по-разному реагирует на инфекцию. На данный момент проводятся исследования, как влияют генетические факторы на то, что у разных людей одного возраста и пола, может быть легкая форма болезни или тяжелая» — сказала медик.

«И доза инфекции может быть важной, но эти исследования еще не завершены. «… Хронические заболевания не всегда приводят к тяжелому течению болезни», — добавила она.

В больницах Литвы в настоящее время проходят лечение от коронавируса 1501 человек, 117 из которых находятся в реанимации.

С начала пандемии в Литве COVID-19 заразилось 42 тысячи 757 человек. 31 тысяча 759 — все еще болеют, 10 тысяч. 498 — выздоровели.

Всего в Литве от коронавируса умерло 357 человек, по другим причинам — 143 человека.

ИнформацияЛКпосообщениюBNS