Временная оттепель или настоящая весна?

Чего ждать от мировой экономики?

Экономист подчеркивает, что рост экономики Китая и далее будет замедляться в связи со стареющим обществом, замедлением урбанизации и тяготой избыточных долгов. В этом году рост не составит 6 проц. и будет самым медленным за последние 30 лет. Экономисты Swedbank также прогнозируют, что в ближайшие два года рост экономики США не составит и 2 проц., а рост Еврозоны едва превысит 1 проц.

По словам Н. Мачюлиса, наблюдение за финансовыми рынками позволяет говорить о том, что никаких опасностей на горизонте не осталось. Инвесторы и цены акций очень положительно реагируют прежде всего на политику центральных банков: на низкие проценты и увеличение денежных предложений.

«Однако геополитический риск, протекционистская политика никуда не исчезли, а финансовое бремя в большинстве регионов мира неустойчиво. Поэтому перспективы роста среднего периода надо оценивать осторожно, вероятность большого кризиса уменьшилась, можно надеяться, что мы увидим медленный подъем вверх», — комментирует прогнозы Н. Мачюлис.

Развитие экономики в Литве замедлится, но кризисом не пахнет

Экономисты Swedbank увеличили прогноз роста ВВП в Литве в этом году на 0,6 проц. до 2,6 проц., примерно на такой рост можно надеяться и в 2021 году.

«Последние три года рост ВВП в Литве колебался около 4 проц. и был одним из наиболее быстрорастущих в Евросоюзе. Думается, что литовским экспортерам не удастся полностью противостоять отрицательным внешним тенденциям, потому что промышленность Германии остается в рецессии, другие важные рынки экспорта также, надо верить, будут увеличиваться медленнее», — говорит Н. Мачюлис.

По его словам, в последние месяцы уже фиксировались тенденции уменьшения экспорта товаров, а уменьшающиеся заказы экспорта говорят о том, что подобные тенденции сохранятся и в начале нынешнего года.

По мнению экономиста, пока не видно никаких предпосылок, в связи с которыми в Литве было бы заметно не замедление роста экономики, а кризис или упадок: общий экспорт в Литве остается значительно больше импорта, у населения и предприятий нет избыточных финансовых обязательств, на рынке жилья нет мыльных пузырей.

Инфляция будет увеличиваться, но не будет кусаться

Экономисты Swedbank в связи с увеличенными акцизами и дорожающим электричеством до 2,7 проц. увеличили прогноз инфляции. Прогнозируется, что такая инфляция не будет сильно кусаться, потому что даже с ростом цен рост средней заработной платы останется хорошим и составит 7 проц.

По словам Н. Мачюлиса, в тенденциях заработной платы и в этом году будет заметна немалая дивергенция: минимальная заработная плата и заработная плата работников многих общественных секторов будет увеличиваться примерно на 10 проц., а рост в частном секторе должен замедлиться примерно до 6 проц.

«В прошлом году мы замечали новое явление в истории независимой Литвы, когда число возвращающихся в Литву граждан было на 10,8 тыс. больше, чем число уезжающих. Возвращающиеся эмигранты и иммигранты из третьих стран помогли решить проблему нехватки рабочей силы и не приостановили увеличение заработной платы других работников. Подобные тенденции должны продолжаться и в этом году, хотя чистая иммиграция, возможно, не будет такой большой», — положительно оценивает тенденции миграции главный экономист Swedbank.

Приближение к западным государствам замедлится

В минувшем десятилетии Литва могла радоваться исключительной конвергенции: ВВП на одного жителя и фактические расходы индивидуального потребления с учетом разницы цен быстрее всего приближались к среднему показателю в Евросоюзе. ВВП, приходящийся на одного жителя, равнялся 81 проц., а расходы индивидуального потребления составили 90 проц. среднего показателя в Евросоюзе. Однако экономисты Swedbank прогнозируют, что дальнейший прогресс хотя и будет продолжаться, но замедлится.

«В ближайшем десятилетии рост ВВП и качество жизни и далее будет развивать сохраняющаяся конкурентоспособность предприятий Литвы на многих экспортных рынках. Однако рост экспортных услуг может ограничить, скажем, пакет мобильности Евросоюза. Все больше проявят себя и будут заглушать прогресс такие действия, как сокращение численности трудоспособного населения, уменьшенная на четверть помощь Евросоюза, устаревшие проблемы просвещения и не очень всокое его качество», — прогнозирует Н. Мачюлис.

Экономист подчеркивает, что не стоит верить только в самопроизвольный прогресс, его должна поддерживать и адекватная экономическая политика. Он обращает внимание на то, что хаотические и необоснованные изменения налоговой системы ведут не к увеличению бюджетной прибыли, а, возможно, к избежанию увеличенных налогов.

«В последнее время мы все чаще слышим о намерениях увеличить налоги и распределение через государственный бюджет и, к сожалению, значительно реже — о реформах, способных повысить эффективность общественного сектора, качество образования, освобождение потенциала долговременного роста. Перераспределение через бюджет может увеличиваться, но не за счет увеличения налогов для тех, кто и так их платит, а за счет повышения дискриминирующих и извращающих конкуренцию льгот, путем борьбы с неуплатой налогов. Прозрачность и справедливость процесса дележа пирога очень важна, но нельзя забывать и о навыках его выпечки», — обобщает размышления главный экономист Swedbank Н. Мачюлис.