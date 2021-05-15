Временно остановлен один из конкурсов проекта ветряных установок в Балтийском море

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Временно остановлен конкурс на оценку окружающей среды (ООС) проекта ветряных установок в Балтийском море стоимостью 1,9 млн евро объявленный Литовским агентством по энергетике.

Такое решение 5 мая принял Вильнюсский окружной суд, удовлетворивший просьбу Sweco Lietuva о примирении временных мер защиты. По мнению суда, хотя конкурс имеет значение для интересов всего общества, однако, если он будет временно отложен, не будут нарушены интересы какой-либо социально уязвимой группы.

Sweco Lietuva оспаривает решение по очередности предложений и объявлению победителя, просит суд обязать агентство заново оценить экономическую выгоду предложений участников конкурса и сформировать новую очередность продолжений.

Постановление суда за семь дней может быть обжаловано в Апелляционном суде Литвы.

По словам старшего специалиста Института энергетики Литвы Данюса Янененаса, в конкурсе участвовали лишь две компании, а победителем был объявлен институт Приморских исследований и планирования (Pajūrio tyrimų ir planavimo institutas), но договор с ним еще не подписан.

«В конце концов были лишь два участника – институт с партнерами и Sweco. По мнению комиссии конкурса, предложение последней и специалисты были слабее, или по крайней мере, не продемонстрировали того, что было запрошено, что уже провели соответствующее количество работ ООС и подобных им», – сказал BNS Д. Яненас.

«Сейчас все в руках суда. Он должен оценить и принять решение. Возможно, попросит пересчитать баллы или признать недействительным наше решение – будет видно», – добавил он.

Литва планирует установить в море парк ветрогенераторов мощностью 700 мегаватт. Он будет вырабатывать до 3 тераватт-часов электроэнергии в год, что будет удовлетворять до одной четвертой потребности в ней в Литве. Парк будет строиться примерно в 30 км от берега. Проект создать более 1,3 тыс. рабочих мест. У Литвы пока нет ветряных парков в море.