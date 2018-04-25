Временно остановлено курсирование поездов между Литвой и Польшей

Nuotrauka litrail.lt

После введения Литвой обязательной самоизоляции по приезде из Польши временно остановлено курсирование пассажирских поездов между Каунасом и Белостоком.

Решение принято с целью снижения вероятных рисков, сообщило дочернее предприятие пассажирских перевозок LTG Link Литовских железных дорог (Lietuvos gelezinkeliai).

Предприятие также подчеркивает, что эти ж/д маршруты в последнее время не были особенно популярны — люди предпочитали поездки по Литве.

LTG Link указало BNS, что маршрут был возообновлен после карантина 31 июля и интерес к нему был крайне низок — в среднем им пользовалось около 10 пассажиров, поезда курсировали дважды по субботам и воскресеньям, а также один раз по понедельникам.

В список стран, по приезде из которых обязательна самоизоляция, Польша включена в понедельник. Кроме того, в этот список попали Нидерланды, Исландия, Кипр и Турция.