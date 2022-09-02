Время разбрасывать камни

В этом году в Литве начался интенсивный пересмотр и демонтаж памятников советского времени. Это стало возможным после либерализации правил по обращению с советскими памятниками Министерством культуры.

Памятники советским воинам демонтировали самоуправления Каунаса, Кедайняй, Варенского района, Паланги, Мариямполе, Расейняй и некоторые другие.

На минувшей неделе в соседней Латвии, в Пардаугаве, в парке Победы, снесли самый большой памятник советской эпохи в Латвии и Балтии, демонтировав последний элемент комплекса — 79-метровую стелу, вершину которой украшали звезды. Снос всех элементов мемориального ансамбля занял три дня. Демонтаж стелы длился примерно семь часов. По сообщению агентства LETA, после того, как обелиск был снесен, полиция быстро восстановила движение на близлежащих улицах, однако движение пешеходов по-прежнему существенно ограничено, и к руинам памятника невозможно подойти.

Дискуссия о необходимости снести памятник в Пардаугаве была начата в обществе почти сразу после военного вторжения в Украину, сообщает агентство LETA. По данным латвийских СМИ, если до 24 февраля 2022 года инициативы снести мемориал казались мало осуществимыми, то уже в мае этого года демонтаж памятника поддержали три первых лица государства: спикер Сейма, президент и премьер-министр.

Решение снести установленный во времена СССР памятник воинам советской армии было принято в середине мая на внеочередном заседании рижской думы. Часть латвийского общества считает его одним из символов советской оккупации. Значительная часть русского населения страны выступала против сноса, считая, что памятник увековечивает память освободителей Риги от нацизма, пишет svoboda.org.

Сумма расходов на демонтаж памятника — 2,1 млн евро. Как сообщают СМИ, государство финансировало около 50% от общих расходов на демонтаж. Также планируется использовать собранные на платформе ziedot.lv пожертвования — 268 383 евро. Эти средства предусматривается потратить на уборку территории после демонтажа.

В Эстонии демонтировано несколько советских памятников, включая памятник танку Т-34 в Нарве. Его отправили в Эстонский военный музей, который находится на окраине Таллина, в бывшей резиденции генерала Йохана Лайдонера, где занимаются изучением войн, затрагивавших Эстонию на протяжении веков.

Нарвский танк погрузили на трейлер за четыре часа, сообщило агентство BNS. Сведений о протестах в связи с демонтажом памятника из русскоязычной Нарвы не поступало. Однако полиция задержала девять человек, которые пытались призвать других к насильственному противостоянию, сообщает издание Delfi. По его данным, к вечеру к месту, где стоял танк, начали стягиваться люди. Они приходили с цветами и свечами.

Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу превентивно предупредил, что, если находящиеся в стране на основании вида на жительство иностранцы будут выступать против демонтажа советских памятников, ВНЖ им могут аннулировать — как представляющим угрозу безопасности и общественному порядку. «Никаких происшествий не было, и люди, которые охраняли танк, отнеслись к ситуации с пониманием и ушли. Нам не пришлось применять силу», — заявил глава департамента полиции и погранохраны страны Эльмар Вахер. Пока танк грузили, специалисты демонтировали и другие советские памятные знаки.

Информация «ЛК», BNS, vilnius.lt