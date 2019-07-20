Вручения «Серебряных журавлей» в этом году не будет из-за финансовых затруднений

Фото BFL/Вигинтаса Скарайтиса

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В этом году вручения традиционных наград «Серебряный журавль»в области кино в Литве не будет, так как организующая его Литовская киноакадемия (ЛКА) столкнулась с серьезными финансовыми трудностями, сообщает новостной портал 15min.lt.

В цитируемом письме членам ЛКА председатель организации Гражина Арлицкайте утверждает, что кредиторы ЛКА не согласились перенести уплату задолженностей на следующий год, поэтому «в такой финансовой ситуации законы обязывают директора ЛКА обратиться с просьбой об объявлении банкротства организации».

Как говорится в письме, намечается учредить обновленную академию и пригласить принять участие представителей, Литовского киноцентра, ЛКА, Литовского союза кинематографистов, Ассоциации независимых продюсеров.

Как сообщает 15min.lt, после того, как будет учреждена новая академия, возобновить награждения предполагается в 2020 году.

Вручение наград «Серебряный журавль» в области киноискусства устраивалось более десяти лет с целью оценить вклад наиболее заслуженных создателей кино.

BNS