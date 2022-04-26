ВС РФ будут считать законной целью поставляемое Украине оружие стран НАТО

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Поставки Киеву вооружений странами НАТО по сути являются прокси-войной против России, Вооруженные силы РФ будут считать склады этих вооружений своей законной целью на территории Украины, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, сообщает агентство Interfax

«Конечно же, эти вооружения будут законной целью для российских вооруженных сил, которые действуют в рамках специальной вооруженной операции. И склады, в том числе на западе Украины, уже не один раз становились такой целью», — сказал он в понедельник в эфире программы «Большая игра» на Первом канале.

«А как иначе? — продолжил министр. — Если НАТО, по сути дела, вступает в войну с Россией, через прокси, и вооружает это прокси, то на войне как на войне».

По мнению Лаврова, намерение США передать Украине вертолеты Ми-17, которые в свое время участвовали в так называемом «вертолетном пакете» в рамках сотрудничества Москвы и Вашингтона по Афганистану, является прямым нарушением международных обязательств.