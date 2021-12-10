Все банки Беларуси подключились к российскому аналогу SWIFT

Фото pixabay.com

Все банки Беларуси подключились к российской Системе передачи финансовых сообщений (СПФС), заявил в четверг, 9 декабря, в ходе видеострима на VIII Национальном платежном форуме Денис Барышков, возглавляющий в Банке России управление развития и регулирования платежной системы департамента Национальной платежной системы.

По словам Барышкова, по состоянию на 2021 год к СПФС «подключено 335 пользователей, в том числе 38 зарубежных участников из девяти стран», в том числе все белорусские кредитные учреждения.

СПФС — это собственный сервис Банка России, работающий в формате международной системы передачи финансовой информации SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications). Российская платежная система была запущена в декабре 2014 года после того, как впервые прозвучали угрозы отключить РФ от SWIFT. Во всем мире этой системой пользуется более 12 тысяч банков и организаций в 215 странах, в России — более 600 банков и организаций.