Все фракции Сейма поддерживают предложение увеличить оборонный бюджет – Шимоните

«Все фракции (…) выразили поддержку изменениям бюджета», — сказала она.

Министр обороны Арвидас Анушаускас сказал, что оборонный бюджет будет увеличен на сумму чуть меньше сформулированной потребности.

«Я должен сказать, что общая потребность, которая была сформулирована и по части возможностей принимающей стороны, и по части дополнительных вооружений, составляет около полумиллиарда, однако нет возможностей провести все это в жизнь за один год, за те месяцы, которые еще остались», — сказал Анушаускас.

«Вообще оборонные мощности в Европе в плане поставок боеприпасов в некоторых местах достигли пика. Многие страны меняют свои планы, увеличивают обязательства по обороне, и потому мы старается в этом процессе не быть последними и укрепить свои оборонные мощности», — добавил он.

По словам министра, в ближайшие годы в Литве есть намерение провести в жизнь «идею современного солдата» — обеспечить военных современными приборами, которые могут действовать в любое время суток.

Анушаускас сказал, что намечается приобрести и противотанковые американские переносные противотанковые ракетные комплексы Javelin, израильские Spike, а также боевые дроны, боеприпасы.

В частности, по словам министра, приобретение вертолетов еще будет дополнительно согласовано с американцами, также планируется наметить средства на повышение кибернетической безопасности.

Как сказала премьер, утвердить новый бюджет постараются в срочном порядке на весенней сессии Сейма.

Дополнительное финансирование в размере 250 млн евро увеличит ассигнования оборонного сектора более чем до 2,5% валового внутреннего продукта.

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