Все фракции Сейма поддерживают предложение увеличить оборонный бюджет – Шимоните

Все фракции Сейма Литвы поддерживают предложение увеличить оборонный бюджет уже в этом году, говорит премьер Ингрида Шимоните.
Она сказала это в понедельник после состоявшейся в правительстве встречи с главами фракций, на котором обсуждалось, как укрепить оборону после вторжения России в Украину.
«Испытываю радость и гордость от того, что у Сейма Литвы не какое-то другое мнение о том, что нужно увеличить финансирование обороны уже в этом году. И не было дискуссий о масштабе», — сказала журналистам Шимоните.
«Все фракции (…) выразили поддержку изменениям бюджета», — сказала она.
Министр обороны Арвидас Анушаускас сказал, что оборонный бюджет будет увеличен на сумму чуть меньше сформулированной потребности.
«Я должен сказать, что общая потребность, которая была сформулирована и по части возможностей принимающей стороны, и по части дополнительных вооружений, составляет около полумиллиарда, однако нет возможностей провести все это в жизнь за один год, за те месяцы, которые еще остались», — сказал Анушаускас.
«Вообще оборонные мощности в Европе в плане поставок боеприпасов в некоторых местах достигли пика. Многие страны меняют свои планы, увеличивают обязательства по обороне, и потому мы старается в этом процессе не быть последними и укрепить свои оборонные мощности», — добавил он.
По словам министра, в ближайшие годы в Литве есть намерение провести в жизнь «идею современного солдата» — обеспечить военных современными приборами, которые могут действовать в любое время суток.
Анушаускас сказал, что намечается приобрести и противотанковые американские переносные противотанковые ракетные комплексы Javelin, израильские Spike, а также боевые дроны, боеприпасы.
В частности, по словам министра, приобретение вертолетов еще будет дополнительно согласовано с американцами, также планируется наметить средства на повышение кибернетической безопасности.
Как сказала премьер, утвердить новый бюджет постараются в срочном порядке на весенней сессии Сейма.
Дополнительное финансирование в размере 250 млн евро увеличит ассигнования оборонного сектора более чем до 2,5% валового внутреннего продукта.
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