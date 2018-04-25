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Все газопроводы ведут в Европу

Фото pixabay.com

После двух теплых зим и пандемии коронавируса, уронивших спрос на газ, европейские газовые рынки перенасыщены. Тем не менее скоро начнет работать новый Трансадриатический газопровод. Он призван изменить динамику рынка, где бóльшая часть поставок приходится на Россию и Северное море, пишет Bloomberg. 

BP и государственная нефтяная компания Азербайджана завершают строительство Трансадриатического газопровода, который откроет коридор для газовых потоков в Южную Европу.

По словам руководителя аналитической группы S&P Global Platts Джеймса Хакстеппа, новый приток газа увеличит нагрузку на европейскую газораспределительную сеть, которая и так едва справляется с необычно высокими объемами хранения и поставок сжиженного природного газа. По новому газопроводу потекут дополнительные 8 миллиардов кубометров газа в год в Италию и 1 миллиард кубометров в Грецию и Болгарию. Это изменит динамику рынка, где бóльшая часть поставок приходится на Россию и Северное море.

878-километровый Трансадриатический газопровод начинается близ деревни Кипи в районе Эврос на греко-турецкой границе, где он соединяется с Трансанатолийским трубопроводом. Он проходит через Северную Грецию, пересекает Албанию и Адриатическое море, выходит на берег в Южной Италии и подключается к итальянской газовой сети.

Окончание строительства — важная веха для Европейского союза, который годами старался разнообразить российские источники поставок газа. Сегодня на Россию приходится около трети поставок газа в Европу. За Трансадриатическим газопроводом последует ряд других проектов, тоже направленных на снижение зависимости от российского газа — в том числе Baltic Pipe («Балтийская труба») для норвежского газа из Норвегии в Польшу и новые терминалы СПГ на Европейском побережье.

Партнерами по Трансадриатическому газопроводу стали BP, азербайджанская государственная нефтяная компания Socar, главный оператор трубопроводов Италии Snam SpA, бельгийская компания Fluxys и испанская Enagas SA.

«Трансадриатический газопровод значительно улучшит энергетическую безопасность и диверсификацию в Южной Европе. И позволит региону добиться от Газпрома более выгодных предложений по ценам», — предположил аналитик Bloomberg Intelligence Эльчин Мамедов.

По мнению старшего газового трейдера голландской энергетической компании Eneco Ахмеда Хаммудана, эффект от новых поставок из Азербайджана на Южной Европе будет «разительным».

freecity.lv

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