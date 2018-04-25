Все о ЕВРО-2020 за год до его начала

Сергей Яременко в блоге агентства рассказывает об особенностях ЕВРО-2020 и выясняет детали подготовки Санкт-Петербурга к матчам турнира. Европейское первенство 2020 года пройдет в новом формате. Рассказываем обо всех новинках, которые ожидают любителей футбола.

Инновационный чемпионат

Стартующий ровно через год чемпионат Европы по футболу будет во всех смыслах особенным. УЕФА решил посвятить будущий турнир 60-летнему юбилею чемпионатов Старого света и одарил его букетом нововведений.

Самое яркое новшество – это отсутствие полноценной страны-хозяйки. Впервые в истории финальный турнир пройдет на территории 12 разных национальных ассоциаций. Важно не путать ассоциацию со страной – по факту государств будет 11, ведь Великобритания примет матчи и в шотландском Глазго, и в английском Лондоне.

Вторая новинка – количество стадионов. Никогда прежде чемпионат Европы не проводился на 12 разных аренах. Отчасти это связано с увеличением количества участников турнира, хотя три года назад во Франции на старт тоже вышли 24 сборные, но организаторы задействовали только 10 стадионов.

Самая предсказуемая новация – применение системы VAR. Было бы странно, если бы после успешного опыта чемпионата мира УЕФА проигнорировал систему видеопомощи арбитрам. Однако окончательное решение об использовании VAR во время матчей финального турнира ЕВРО-2020 было принято не сразу после завершения ЧМ-2018, а лишь в конце сентября 2018 года.

Революционной стала и система отбора на чемпионат Европы. Впервые в истории на главный турнир Старого света можно попасть через стороннее соревнование – Лигу наций. Благодаря этому нововведению на ЕВРО-2020 впервые сыграет команда из самых низов рейтинга сборных УЕФА – ниже 39-го места. Участниками стыковых матчей от Лиги D стали команды Грузии, Македонии, Косово и Белоруссии. Кто-то из них точно дебютирует в финальной части ЕВРО.

Существует и традиционная квалификация, причем в этот раз она обойдется без стыковых матчей – эта форма отбора полностью ушла в Лигу наций. Путевки в финальную часть турнира получат по два победителя от каждой из десяти групп.

Идея Платини

Идея распределить юбилейный ЕВРО между разными национальными ассоциациями возникла в процессе выборов организатора турнира. Вероятнее всего, к такому решению тогдашнего президента УЕФА Мишеля Платини подтолкнуло то, что никто не горел желанием принимать чемпионат в одиночку. Обе официально подтвержденные заявки пришли от групп стран – в марте 2012 года желание провести ЕВРО-2020 изъявили Грузия и Азербайджан, а пару месяцев спустя в борьбу включились Шотландия, Ирландия и Уэльс.

В первый раз о возможном распределении матчей чемпионата между 12-13 городами по всей Европе Платини сказал в июне 2012-го, за день до финала ЕВРО, а в декабре того же года УЕФА окончательно утвердил это решение.

Открытие парка футбола «ЕВРО-2020» в Санкт-Петербурге

Изначально планировалось, что городов-хозяев будет 13, а претендентов на право принять ЕВРО-2020 набралось аж 39! В числе наиболее экзотических кандидатов были Иерусалим и Астана. Однако в финальный список попали лишь 19 городов, причем на полуфиналы и финал претендовали только Лондон и Мюнхен. По итогам окончательного голосования «Уэмбли» опередил баварскую арену.

Интересна история Брюсселя. Столица Бельгии стала тем самым «лишним» 13-м городом. Брюссель победил на выборах, но не смог предоставить УЕФА гарантий того, что новый стадион на 50-60 тысяч мест будет построен в срок. В декабре 2017 года бельгийцев исключили из списка хозяев чемпионата с формулировкой «слишком высокий риск». Матчи, зарезервированные за Брюсселем, перенесли на «Уэмбли». Таким образом, лондонский стадион примет три игры группового турнира, встречу 1/8 финала, оба полуфинала и финал.

Как выбирали Петербург

Говорят, ЕВРО-2020 мог бы стать запасным вариантом для России, если бы наша страна не получила право провести ЧМ-2018. Мировое первенство приехало к нам, но от идеи принять еще и чемпионат Европы отказываться не стали. Хотя изначально претендовали только на матчи группы и четвертьфинал.

«Мы не рассматривали возможность претендовать на полуфинал и финал. Мы бы это не получили. Россия в 2018 году принимает чемпионат мира. Это было бы не очень красиво и могло бы помешать нашей заявке на проведение ЕВРО», — рассказывал в 2014 году Виталий Мутко.

В сентябре того же года Санкт-Петербург с еще не достроенным тогда стадионом на Крестовском острове по итогам голосования вошел в четверку городов, которые получили право провести четвертьфиналы ЕВРО-2020. Северная столица набрала 29 голосов и уступила только Мюнхену (38 голосов) и Баку (37). Позади остался Рим (20), а также не получившие четвертьфиналов Брюссель (11), Кардифф (3) и Будапешт (2).

«В 2016 году было принято решение выдвинуть Санкт-Петербург. Настроение тогдашней администрации УЕФА уловили очень правильно», — сказал РИА Новости глава оргкомитета ЕВРО-2020 в России Алексей Сорокин.

Наследие чемпионата мира

Петербург будет активно использовать наследие ЧМ-2018 при проведении ЕВРО-2020. И одним стадионом на Крестовском острове дело не ограничивается. Скорее всего, вторую жизнь вдохнут в фан-зону на Конюшенной площади. По крайней мере, оргкомитет намерен провести главный болельщицкий фестиваль именно здесь.

«У Санкт-Петербурга накоплен большой опыт проведения крупных соревнований. Подготовка к ЕВРО-2020 идет в штатном режиме, в соответствии с графиком», — рассказала РИА Новости председатель городского комитета по физической культуре и спорту олимпийская чемпионка Наталья Антюх.

Останутся на своих местах некоторые временные объекты чемпионата мира. Журналисты будут работать в том же самом пресс-центре, что и на ЧМ-2018, будет сохранен периметр безопасности и пункты досмотра.

Будут и нововведения: по словам Алексея Сорокина, билетная программа будет технически отличаться от той, что действовала на чемпионате мира, есть нюансы и в подготовке волонтеров. Но главное останется прежним — атмосфера большого праздника, в которую погрузилась вся Россия летом 2018-го, через год вернется в Петербург.

Парк футбола ЕВРО-2020 в Санкт-Петербурге

«Бытует мнение, что после итальянского легко выучить испанский, но ведь это всё равно другой язык. Так и здесь: ЕВРО – отдельный большой турнир, не нужно приуменьшать его значимость. Он идет месяц, участвуют 24 команды, 51 матч. Такое же количество болельщиков и сопоставимая аудитория – миллиарды человек. Мы относимся к нему с не меньшей серьезностью, чем к чемпионату мира», — заверил Алексей Сорокин.

Подготовлено по сообщениям СМИ