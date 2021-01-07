Все приезжающие в Ирландию должны предоставить отрицательный ПЦР тест

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Приезжающие на остров воздушным или морским путем, вне зависимости от страны прибытия обязаны предъявить отрицательный ПЦР тест на коронавирус, причем он должен быть сделан не более чем за 72 часа до прибытия.

Из хороших новостей, запрет на въезд для жителей Великобритании и Южной Африки будет снят в пятницу, 8 января.

Авиалинии, должны будут удостовериться о наличии отрицательного теста еще до посадки пассажира в самолет. Нарушителей ожидает штраф и арест.

В дальнейшем, планируется применять санкции только к тем, кто прибывает из «красных» стран по рейтингу ЕС.

Ранее, отрицательный PCR, требовался только для тех, кто желал избежать обязательного карантина, однако, как сообщает The Journal, теперь и обладателям негативного теста ограничений не избежать. Поводом для освобождения от карантина, может быть повторный тест, сделанный в Ирландии в течение 5 дней по прибытии.