Все прилетающие в Россию с 1 августа должны сделать тест на коронавирус

Фото pixabay.com

Согласно постановлению Роспотребнадзора, все, прилетающие в РФ с 1 августа, должны проходить тест на коронавирус.

Результат теста должны предъявить иностранцы и лица без гражданства, следующие в РФ, в том числе транзитом. Тест должен быть сделан максимум за три дня до прибытия, его результат может быть предоставлен на русском или английском языках. Решение касается как вывозных, так и регулярных рейсов, прибывающих в РФ.

Граждане РФ, возвращающиеся на родину, должны заполнить анкету на портале госуслуг не позднее регистрации на рейс. В течение трёх дней с момента возвращения они обязаны сделать тест на коронавирус и разместить его результаты на портале. Если здоровье россиян ухудшится в течение последующих двух недель, они должны обратиться за медпомощью без посещения медицинских организаций.

Иностранцы, прибывающие в Россию на работу, как и прежде, должны отправляться в двухнедельную изоляцию.