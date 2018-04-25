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TOP,Здравоохранение,Общество

Все внимание на иммунитет

Фото санатория «Eglė»

Санаторий «Eglės sanatorija» в настоящее время работает и продолжает выполнять свою основную миссию – помогать людям возвращать, поддерживать и укреплять здоровье.

С приближением холодного сезона обратите внимание на свое здоровье и здоровье своих близких, укрепляйте иммунитет, больше двигайтесь, ищите способы расслабиться и избавиться от тревоги и стресса!

Природные лечебные факторы

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Чтобы укрепить иммунитет и набраться здоровья от природы – далеко ездить совсем не нужно. Взгляните на природные сокровища Литвы: уникальный климат, природные источники минеральной воды и лечебная торфяная грязь. Последние два – настоящая гордость курортов Друскининкай и Бирштонас! На протяжении веков города славили природные лечебные факторы: фонтанирующие источники минеральной воды и лечебная торфяная грязь, которая собирается здесь же и используется для процедур. Откройте для себя и попробуйте то, что уже веками находится глубоко в недрах земли и дарит нам свои особые целебные свойства!

Оздоровительные процедуры

Для укрепления организма также требуется гармония тела и мыслей, поэтому нужно вникнуть в проблему и рассматривать человека как единое целое – тело, разум, эмоции и поведение – и, ориентируясь на эти аспекты, искать причины недомогания. Может, это не совсем правильный образ жизни, вредные привычки, низкая физическая активность, стресс, недостаток качественного сна. А может, все это вместе? Чтобы улучшить здоровье, необходимы разнообразные процедуры – и расслабляющие, и укрепляющие. Лечебный массаж или ванна с минеральной водой помогают расслабиться, процедура кинезитерапии – укрепляет мышцы, а одна из процедур релаксации – аудиовизуальная или бинауральная – помогает успокоить тревожные мысли, уменьшить негативное влияние стресса и беспокойства на самочувствие.

Уютно устроившийся в окружении естественной природы санаторий «Eglės sanatorija» в Друскининкай и Бирштонасе в настоящее время предлагает своим гостям тщательно составленные лечебные программы и более ста разнообразных процедур, которые назначает врач, индивидуально оценив состояние здоровья каждого клиента. Санаторий обеспечивает высочайшее качество реабилитационных и лечебных услуг, используемые здесь природные лечебные факторы сочетаются с современными технологиями, инновационным оборудованием, а также кинезитерапией, психотерапией, эрготерапией и еще множеством других. Все это создает возможность всесторонне укрепить организм, иммунитет, физическое и психологическое состояние человека. Так что спросите у себя: может, и мне пора позаботиться о своем здоровье?

Больше информации и резервация по телефону +370 313 60 220 или sanatorija.lt.

Как организована деятельность санатория «Eglės sanatorijа» в настоящее время, найдете на сайте sanatorija.lt.

МЕДИКИ, ПОЗАБОТЬТЕСЬ О СВОЕМ ЗДОРОВЬЕ! 

Мы предлагаем вам обратить внимание на свое здоровье и здоровье ваших близких: укрепить свой иммунитет, больше двигаться и избавиться от волнений и стресса. В санаториях «Эгле» в Друскининкай и Бирштонасе вас ждут великолепная природа, высококачественные лечебные услуги, квалифицированный персонал, вкусная еда и уютная обстановка.

Если у вас есть возможность и вы еще не использовали положенную врачам государственную компенсацию в размере 200 евро, мы приглашаем вас укрепить свое здоровье, насладиться покоем, дарованным природой, и лечебными оздоровительными процедурами!

Забронировать номер можно, позвонив по телефону +370 313 60220.

И снова жизнь прекрасна!

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