Всего от коронавируса будут привиты 290 спортсменов, их тренеров и медиков

По информации Минобразования список спортсменов не будет разглашаться из-за защиты конфиденциальных данных.

Сейчас будут вакцинироваться кандидаты в сборную на Токийские олимпийские и параолимпийские игры в этом году, а также их тренеры и обслуживающий персонал.