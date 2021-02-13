Всего от коронавируса будут привиты 290 спортсменов, их тренеров и медиков

В четверг окончен первый этап вакцинирования спортсменов от коронавируса, второй планируется в конце месяца, а всего будут привиты 290 спортсменов, тренеров, медиков.
«В список спортсменов внесено 290 спортсменов, тренеров, медиков», — сообщило BNS Министерство образования, науки и спорта.
По информации Минобразования список спортсменов не будет разглашаться из-за защиты конфиденциальных данных.
Сейчас будут вакцинироваться кандидаты в сборную на Токийские олимпийские и параолимпийские игры в этом году, а также их тренеры и обслуживающий персонал.
Министерство утверждает, что в приоритетном порядке будет привито максимум 300 спортсменов, тренеров и персонала — столько выделено доз вакцины.
Вакцинация пройдет в Литовском центре спортивной медицины, процесс координирует Литовский национальный олимпийский комитет.
Первый этап прошел в четверг, другие группы планируется прививать 25 февраля. С некоторыми даты будут согласованы индивидуально.
Некоторые атлеты уже переболели коронавирусом.