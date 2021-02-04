Всего получено 311 сообщений о нежелательных реакциях на вакцину от COVID-19

За первый месяц вакцинации Государственная служба контроля за лекарственными препаратами (ГСКЛ) Литвы получила 311 сообщений о предполагаемых нежелательных реакциях на вакцины от COVID-19.
Как в четверг на пресс-конференции заявил глава Государственной службы контроля за лекарственными препаратами (ГСКЛ) Гитис Андрулёнис, с 27 декабря по 28 января получено 297 сообщений о реакции на вакцину компаний Pfizer и BioNTech, а о реакции на вакцину компании Moderna — 13 сообщений. В одном сообщении не указано, на какую вакцину возникла нежелательная реакция.
«Это небольшое количество сообщений о реакции на вакцину компании Moderna связано с тем, что ее использование началось только 18 января», — разъяснил он.
Г. Андрулёнис отметил, что сообщения о нежелательных реакциях составили около «0,37% от всех использованных доз». По данным ГСКЛ, в оцениваемый период было использовано свыше 84 тыс. доз вакцин.
Он также добавил, что в этой сфере данные Литвы не являются исключением по сравнению с другими странами Европы.
Из всех полученных в Литве сообщений, 298 квалифицируются как легкие или средней тяжести, 13 — как тяжелые.