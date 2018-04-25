Всемирный банк одобрил выделение $1,9 млрд на программы борьбы с коронавирусом

Совет исполнительных директоров Всемирного банка одобрил первый транш помощи развивающимся странам на программы борьбы с распространением коронавируса в размере $1,9 млрд. Об этом сообщает Reuters.

Первый пакет охватывает 25 стран, новые проекты коснутся еще 40 государств. Помимо этого, у банка также есть реализуемые на данный момент проекты, в рамках которых он перераспределяет средства в размере $1,7 млрд.

Всего организация собирается выделить нуждающимся странам до $160 млрд в течение 15 месяцев для помощи в борьбе с пандемией.