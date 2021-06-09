Всемирный банк прогнозирует рекордный рост мировой экономики

Рост мировой экономики в 2021 году составит 5,6%, что является наивысшим показателем за последние 80 лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на отчет Всемирного банка.

«Ожидается, что в 2021 году глобальный рост достигнет 5,6% — это самый высокий показатель темпов восстановления после рецессии за последние 80 лет. Тем не менее ожидается, что процесс восстановления будет неравномерным, также существует значительная неопределенность в отношении прочности и долговечности этого показателя», — говорится в документе.