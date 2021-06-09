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Всемирный банк прогнозирует рекордный рост мировой экономики

Photo by European Parliament on Foter.com / CC BY
Photo by European Parliament on Trend Hype / CC BY

Рост мировой экономики в 2021 году составит 5,6%, что является наивысшим показателем за последние 80 лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на отчет Всемирного банка.

«Ожидается, что в 2021 году глобальный рост достигнет 5,6% — это самый высокий показатель темпов восстановления после рецессии за последние 80 лет. Тем не менее ожидается, что процесс восстановления будет неравномерным, также существует значительная неопределенность в отношении прочности и долговечности этого показателя», — говорится в документе.

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По прогнозу Всемирного банка, в 2022 году рост мировой экономики составит 4,3%.

belta.by

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