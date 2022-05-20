Всемирный банк выделит 30 миллиардов долларов на укрепление продовольственной безопасности

По словам президента Всемирного банка Дэвида Малпасса, рост цен на продовольствие оказывает разрушительное воздействие на самых бедных и уязвимых слоев населения. Страны должны предпринять согласованные усилия для увеличения поставок энергии и удобрений, помочь фермерам увеличить посевные площади и урожайность, а также отказаться от политики, которая блокирует экспорт и импорт или поощряет ненужное хранение.

Всемирный банк работает со странами над подготовкой новых проектов на сумму 12 миллиардов долларов в течение следующих 15 месяцев для реагирования на кризис продовольственной безопасности. Эти проекты будут поддерживать сельское хозяйство, социальную защиту для смягчения последствий роста цен на продовольствие, а также проекты водоснабжения и ирригации, при этом большая часть ресурсов направляется в Африку и Ближний Восток, Восточную Европу и Центральную Азию, а также Южную Азию.

Существующий портфель Всемирного банка включает неизрасходованные средства в размере 18,7 млрд долларов США в проектах, непосредственно связанных с вопросами продовольственной безопасности и питания, охватывающих сельское хозяйство и природные ресурсы, социальную защиту и другие сектора.

В общей сложности это составляет более 30 миллиардов долларов США, доступных для реализации для решения проблемы отсутствия продовольственной безопасности в течение следующих 15 месяцев.