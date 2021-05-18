Всемирный экономический форум в Сингапуре отменен

Годовая сессия Всемирного экономического форума (ВЭФ), которая должна была пройти в Сингапуре в августе этого года, отменена из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщается на сайте мероприятия.

«К сожалению, трагические обстоятельства в ряде регионов, неясные перспективы трансграничных путешествий, разная скорость разворачивания вакцинации и неопределенность в отношении новых штаммов в совокупности делают невозможным проведение глобальной встречи лидеров бизнеса, власти и гражданского общества со всего мира в том масштабе, который планировался», – говорится в заявлении ВЭФ.

Новая дата и место проведения годовой встречи ВЭФ будут объявлены позже. Пока называется лишь примерный срок – первое полугодие 2022 года.

«Это было трудное решение, особенно в свете большого интереса со стороны наших партнеров к общей встрече не только в виртуальном режиме, но и в режиме личного участия. Но здоровье и безопасность для всех – это наш главный приоритет», – сказал основатель форума Клаус Шваб.

Как известно, ежегодный форум ВЭФ традиционно проходил в конце января в швейцарском Давосе с участием мировой элиты политики и бизнеса. В 2020 году форум состоялся перед началом первой волны карантинных ограничений. В этом году в январе состоялся «виртуальный Давос», а «физическую» годовую встречу решили провести в Сингапуре. Сначала она планировалась на май, затем – на август.