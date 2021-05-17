Nuotr. Sauliaus Žiūros/ vilnius.lt

Стартовавшая в понедельник всеобщая электронная система регистрации по COVID-19 действует с перебоями, к ней сложно подключиться.

«Производитель наблюдает за системой и принимает меры. Но, с другой стороны, это значит, что люди регистрируются. Есть и альтернатива — регистрироваться по короткому телефонному номеру», — сказала BNS пресс-атташе министра здравоохранения Айсте Шукшта.

Раньше систему использовали три самых крупных города — Вильнюс, Каунас и Клайпеда, другие самоуправления перенимали ее постепенно — с понедельника подключены все 60 самоуправлений страны. Всеобщая система регистрации доступна на интернет-сайте koronastop.lt. Если нет возможности зарегистрироваться электронным способом, то это можно сделать и по телефону 1808.

На этой неделе в стране будет проходить всеобщая вакцинация жителей в возрасте старше 45 лет. В некоторых самоуправлениях вакцинация жителей этой возрастной группы началась еще раньше.

Чтобы зарегистрироваться на прививку от COVID-19, нужно подтвердить свою личность через «электронные ворота власти».

А. Шукшта раньше говорила, если во всеобщей системе регистрации возникнут перебои, то предусмотрена альтернатива регистрации через предварительную систему регистрации пациентов.

«Система не новая, в ней внедрен только дополнительный модуль. Если перебои будут ненадолго, поставщик готов устранить неполадки. Если восстановить деятельность системы будет невозможно, предусмотрена альтернатива», — сказала представитель министра.

Услугу всеобщей системы регистрации предоставляет компания Tarptautine skubios medicinos akademija, цена дополнительного модуля – 450 тыс. евро.