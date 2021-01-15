Вскоре будет план блокады БелАЭС – министр энергетики

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Новый министр энергетики Литвы Дайнюс Крейвис заявил, что в ближайшее время Литва подготовит план полной блокады электроэнергии с Белорусской АЭС (БелАЭС) в Островце, поскольку Латвия все еще торгует белорусской электроэнергией, которая поступает в Литву.

«Я думаю, что этот план, особенно в решении вопроса БелАЭС, родится в конце января – в начале февраля у нас уже будет весь план, согласованный между ведомствами, и мы сможем по нему действовать», – сказал Д. Крейвис в интервью BNS.

По его словам, принятый в Литве «антиостровецкий» закон не реализуется.