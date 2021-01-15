Вскоре будет план блокады БелАЭС – министр энергетики

Новый министр энергетики Литвы Дайнюс Крейвис заявил, что в ближайшее время Литва подготовит план полной блокады электроэнергии с Белорусской АЭС (БелАЭС) в Островце, поскольку Латвия все еще торгует белорусской электроэнергией, которая поступает в Литву.
«Я думаю, что этот план, особенно в решении вопроса БелАЭС, родится в конце января – в начале февраля у нас уже будет весь план, согласованный между ведомствами, и мы сможем по нему действовать», – сказал Д. Крейвис в интервью BNS.
По его словам, принятый в Литве «антиостровецкий» закон не реализуется.
«Государственная служба регулирования энергетики (ГСРЭ) – регулятор – совершенно ясно заявила, что электроэнергия, которая сегодня поступает в Литву, закупается у Беларуси, и закупается на Рижской бирже, нарушает закон. (…) Факт остается фактом: латыши торгую белорусской электроэнергией», – констатировал Крейвис.
С 1 января Литва председательствует в Балтийском Совете министров, поэтому Д. Крейвис надеется, что вопрос бойкота БелАЭС будет одним из важнейших в его повестке.
В ноябре прошлого года ГСРЭ не утвердила методику торговли электроэнергией с третьими странами, так как она не закрывает для электроэнергии БелАЭС путь на рынок Литвы и увеличивает поток электроэнергии из России в страны Балтии. Латвия и Эстония руководствуются этой методикой, а Латвия начала торговлю электроэнергией и с Россией, между тем, литовский оператор электросетей Litgrid направил партнерам новый вариант методики.
Литва все еще руководствуется методикой, утвержденной в 2018 году, согласно которой Литва прекращает торговлю электроэнергией с Беларусью, когда будет включена БелАЭС, а Латвия и Эстония не торгуют электроэнергией с Россией.