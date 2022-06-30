ВСЛ отклонил жалобы по делу о событиях 13 января, но сократил наказание Мелю

Также суд смягчил приговор командовавшему советским танком 13 января 1991 года Мелю и сократил срок его заключения с десяти до девяти лет.

Решение ВСЛ является окончательным и обжалованию не подлежит.

Nuotrauka BNS/ Žygimantas Gedvila

Осужденными по делу было подано 13 жалоб. Всем им грозит тюремное заключение. Прокуратура просила кассационный суд отказать в удовлетворении жалоб.

Были рассмотрены жалобы осужденных Олега Морковского, Дмитрия Филипова, Виктора Романчевского, Меля, Владимира Демидова, Константина Усова, Юрия Страшненко, Альбертаса Галинайтиса, Михаила Головатова, Григория Белоуса, Сергея Паникарова, Анатолия Фефелова и Геннадия Иванова.

Ю. Мель выйдет на свободу в следующем году

Фото BFL/Вигинтаса Скарайтиса

Юрий Мель был арестован в марте 2014 г. и все это время находился за решеткой. После того, как Верховный суд приговорил этого гражданина России к окончательному наказанию в виде девяти лет лишения свободы, в 2023 году он уже отбудет свое наказание и выйдет на свободу.

В 2019 г. Вильнюсский окружной суд приговорил Ю. Меля к семи годам лишения свободы. 8 мая 2019 года он обратился в суд за разрешением начать отбывание наказания в виде лишения свободы, то есть до оглашения приговора Апелляционного суда в марте 2021 года.

После удовлетворения ходатайства гражданин России начал отбывать назначенное ему, но еще не приведенное в исполнение наказание в виде лишения свободы по собственному желанию. Суд также включил все время, проведенное под стражей в ожидании приговора.

Ю. Мель отбывал назначенное судом первой инстанции наказание до приговора Апелляционного суда в марте 2021 года, тогда по ходатайству прокуратуры он был задержан на 20 суток.

Верховный суд счел, что решение о задержании гражданина России «противоречит принципам справедливого и надлежащего судебного разбирательства» и положениям Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод в отношении права на правосудие и безопасность. Это привело к смягчению приговора этому осужденному.

*Использование информации информационного агентства BNS в средствах массовой информации и на сайтах без письменного согласия UAB «BNS» запрещено