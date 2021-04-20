ВСЛ отменил оправдательный приговор бывшему главе клиники Сантарос К. Струпасу

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Верховный суд Литвы (ВСЛ) во вторник отменил оправдательный приговор в связи получением взятки бывшему главе клиники Сантарос Кястутису Струпасу и вернул дело на пересмотр Вильнюсскому окружному суду (ВОС).

Как информировала BNS представитель ВСЛ Риманте Краулише, такое решение принято из-за установленных существенных нарушений Уголовно-процессуального кодекса (УПК).

В марте прошлого года Вильнюсский участковый суд (ВУС) признал К. Струпаса виновным в получении взятки в неустановленном размере от пациентки и назначил ему штраф в размере 5 тыс. евро. Пациентке, которая дала взятку, был назначен штраф в размере 4,5 тыс. евро.

И К. Струпас, и давшая взятку женщина обжаловали этот приговор, и ВОС в октябре прошлого года их обоих оправдал, констатировал, что инкриминируемое им деяние не было доказано.

Рассмотревшая жалобы судейская коллегия ВОС в деле произвела пересмотр доказательств, а также дополнительно был опрошен и эксперт по видеозаписям.

К. Струпас был уволен с должности директора клиники Сантарос по собственному желанию в 2018 году, когда ему были предъявлены подозрения в досудебном расследовании о вероятных злоупотреблениях и крупномасштабном взяточничестве, а также в подкупе в клинике Сантарос.

В мае 2019 года расследование в отношении К. Струпаса в деле о злоупотреблениях было прекращено и ему были предъявлены подозрения во взяточничестве, которые расследовались в ходе отдельного досудебного расследования.

Расследование о злоупотреблениях и крупномасштабном взяточничестве в клинике Сантарос продолжается в Вильнюсской окружной прокуратуре.

Решение ВСЛ является окончательным и обжалованию не подлежит.