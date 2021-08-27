Вспоминая Балтийский путь

Символику Балтийского пути не сотрут никакие исторические перипетии, а продемонстрированное тогда единство народов Литвы, Латвии и Эстонии – это не миф, заявила спикер Сейма Литвы.
23 августа Литва отметила европейский День памяти жертв сталинизма и нацизма и годовщину Балтийского пути. В честь этих дат спикер Сейма Виктория Чмилите-Нильсен призвала почтить память жертв сталинизма и нацизма и вспомнить о Балтийском пути.
«Стремление к свободе и демократии, соединившее людей в живую цепь, показало миру, что мы, жители стран Балтии, не хотим оставаться под давлением тоталитарного режима. Сознательность и активность граждан преградили путь попыткам оккупанта погасить стремление к свободе и позволили достичь конечной цели – независимости», – заявила она.
«И сегодня, при столкновении с новыми угрозами с востока, мы показываем, что единство – это не миф, мы вновь поддерживаем друг друга. Символику Балтийского пути не сотрут никакие исторические перипетии», – отметила в поздравлении спикер Сейма.
По случаю 32-й годовщины Балтийского пути компания Monetų namai («Монетный дом») выпустила медаль, изготовленную из этически извлеченного чистого золота. Это сертифицированное золото, соответствующее стандарту Альянса Ответственной добычи.
На аверсе медали изображена вишня. Самые крупные ее цветы показывают столицы стран Балтии, а более мелкие – города, через которые проходил Балтийский путь. Под вишней видны взявшиеся за руки люди, ниже – дата Балтийского пути. На гурте медали на четырех языках написано «Балтийский путь». На реверсе медали выгравирована карта с выделенными странами Балтии, а в центре — дата заключения пакта Молотова-Риббентропа, сквозь которую видны подписи под актом.
Тираж медали – всего 100 штук для рынка стран Балтии, каждая медаль с индивидуальным номером. Стоимость медали – 749 евро.
Акция «Балтийский путь» состоялась 23 августа 1989 года и была посвящена 50-летию подписания пакта Молотова-Риббентропа. Тогда более миллиона человек взялись за руки и образовали живую цепь от Вильнюса до Таллина.
Информация «ЛК», BNS