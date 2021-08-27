Вспоминая Балтийский путь

Фото BFL/Паулюса Пяляцкиса *

Символику Балтийского пути не сотрут никакие исторические перипетии, а продемонстрированное тогда единство народов Литвы, Латвии и Эстонии – это не миф, заявила спикер Сейма Литвы.

23 августа Литва отметила европейский День памяти жертв сталинизма и нацизма и годовщину Балтийского пути. В честь этих дат спикер Сейма Виктория Чмилите-Нильсен призвала почтить память жертв сталинизма и нацизма и вспомнить о Балтийском пути.

«Стремление к свободе и демократии, соединившее людей в живую цепь, показало миру, что мы, жители стран Балтии, не хотим оставаться под давлением тоталитарного режима. Сознательность и активность граждан преградили путь попыткам оккупанта погасить стремление к свободе и позволили достичь конечной цели – независимости», – заявила она.