Вспоминая Достоевского

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По случаю 200-летия со дня рождения великого русского писателя Федора Михайловича Достоевского на кафедре русской филологии филологического факультета Вильнюсского университета состоялось расширенное заседание, в котором приняли участие декан факультета Инеса Шяшкаускене, заведующий кафедрой Павел Лавринец, посол России в Литве Алексей Исаков, сотрудники посольства, преподаватели и студенты.

По словам П. Лавринца, есть целый ряд обстоятельств, которые связывают Вильнюсский университет с именем Достоевского. Сам Федор Михайлович даже посещал территорию университета: а именно, будучи со своей женой в заграничном путешествии в 1867 году, он побывал в Вильнюсе и посетил костел на Ивановской улице – это, как нетрудно догадаться, был костел святых Иоаннов.

Кроме того, в здании закрытого к тому времени университета в 1-й Виленской гимназии с 1905 по 1911 годы учился Михаил Михайлович Бахтин – один из самых глубоких интерпретаторов поэтики Достоевского, культуролог, мыслитель. «Такое понимание, многоголосье, полифония творчества Достоевского зародилась у Бахтина именно здесь, в Вильнюсе», – говорит П. Лавринец.

Еще важнее то, что в Вильнюсском университете Достоевского читали, изучали: доцент Дагне Бержайте, профессор Эляна Червинскене очень многое сделали для исследования творчества писателя, для его популяризации.

Как отметил посол России А. Исаков, по случаю юбилея писателя проходят различные акции по всему миру. «Отрадно, что Вильнюс оказался в числе тех мировых столиц, где торжественно отмечают день рождения Достоевского. Он оказал большое влияние на всю мировую культуру, его произведения переведены более чем на 170 языков, среди них и литовский», – подчеркнул посол.

А. Исаков напомнил известные слова Достоевского о том, что «красота спасет мир». «Я знаю, что по поводу этой фразы написаны целые фолианты, множество диссертаций с различными интерпретациями и с различным пониманием, что действительно вкладывал в это Федор Михайлович. Но мне представляется, что красота – это понятие универсальное, и давайте жить по Достоевскому и творить красоту в себе и вокруг нас», – заключил А. Исаков.

Посол передал в дар кафедре комплект словарей и учебников по русскому языку и литературе, а также книг, посвященных творчеству Ф.М.Достоевского.

Доцент кафедры русской филологии Дагне Бержайте заметила, что в этом году мы отмечаем не только 200-летний юбилей писателя, но и 100-летие изучения Достоевского в Литве, потому что первые серьезные авторские работы о Достоевском в Литве как раз появились в 1921 году и они принадлежат перу известного литовского мыслителя Видунаса. «То есть люди Достоевского в Литве были всегда», – сказала Д. Бержайте.

После окончания заседания профессорско-преподавательский состав кафедры, посол России в Литве и сотрудники российского дипведомства возложили цветы к мемориальной доске Ф.М. Достоевскому, которая установлена в Вильнюсе, на улице Диджейи, 20.

Инф. и фото из архива «ЛК»